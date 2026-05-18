כיכר השבת
היסטוריה מדינית

חמישה חודשים לאחר ההכרה בה: שגריר סומלילנד הראשון בישראל התקבל בבית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל את כתב ההאמנה של השגריר הראשון של סומלילנד בישראל מוחמד האג'י | הרצוג בירך על התחלת היחסים הדיפלומטיים עם סולמלילנד: "זהו כבוד גדול לקבל את השגריר הראשון של סומלילנד בישראל, בעוד שאנחנו ממשיכים לקדם את יחסינו החמים והטובים עם מדינות אפריקה" (מדיני)

השגריר הראשון מגיש את כתב האמנה לנשיא (צילום: קובי גדעון / לע"מ)

אירוע היסטורי נרשם היום (שני) בבית הנשיא בירושלים: לראשונה בישראל, התקבל שגריר סומלילנד הראשון במדינה, ד"ר מוחמד האג'י, על ידי .

הגעתו של השגריר וקבלת הפנים הרשמית בבית הנשיא מגיעות חמישה חודשים לאחר שמדינת ישראל הכירה לראשונה ב.

השגריר השיב לנשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך הטקס בבית הנשיא ואמר כי זהו כבוד עבורו להיות כאן וכי הוא מעריך מאוד את קבלת הפנים החמה. השגריר ציין כי נבנתה מערכת יחסים גדולה ואסטרטגית שתסלול את הדרך קדימה בתחומי הפיתוח, שיתוף הפעולה המדיני, שיתוף הפעולה הביטחוני והקשר בין האזרחים.

השגריר הדגיש בדבריו כי תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה המדינה הראשונה שהכירה בסומלילנד בשנת 1960, ושוב הייתה המדינה הראשונה שהכירה בה לאחר 35 שנות עצמאות וריבונות. הוא הוסיף כי מערכת היחסים ייחודית משום שהיא עוסקת גם באנשים עצמם, וציין כי אפשר לראות בסומלילנד דגלי ישראל רבים ואנשים שמניפים אותם ברחובות וגם באזורים כפריים.

יצחק הרצוגבית הנשיאשגרירסומלילנד

