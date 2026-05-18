אירוע היסטורי נרשם היום (שני) בבית הנשיא בירושלים: לראשונה בישראל, התקבל שגריר סומלילנד הראשון במדינה, ד"ר מוחמד האג'י, על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג.

הגעתו של השגריר וקבלת הפנים הרשמית בבית הנשיא מגיעות חמישה חודשים לאחר שמדינת ישראל הכירה לראשונה בסומלילנד.

השגריר השיב לנשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך הטקס בבית הנשיא ואמר כי זהו כבוד עבורו להיות כאן וכי הוא מעריך מאוד את קבלת הפנים החמה. השגריר ציין כי נבנתה מערכת יחסים גדולה ואסטרטגית שתסלול את הדרך קדימה בתחומי הפיתוח, שיתוף הפעולה המדיני, שיתוף הפעולה הביטחוני והקשר בין האזרחים.

השגריר הדגיש בדבריו כי תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה המדינה הראשונה שהכירה בסומלילנד בשנת 1960, ושוב הייתה המדינה הראשונה שהכירה בה לאחר 35 שנות עצמאות וריבונות. הוא הוסיף כי מערכת היחסים ייחודית משום שהיא עוסקת גם באנשים עצמם, וציין כי אפשר לראות בסומלילנד דגלי ישראל רבים ואנשים שמניפים אותם ברחובות וגם באזורים כפריים.