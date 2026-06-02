חלום ריאלי? הערב (שלישי) דווח כי כוחות צבא ארצות הברית יאמנו את כוחות צבא לבנון כדי שיצליחו להתמודד עם חיזבאללה ולמעשה לפרק את ארגון הטרור מנשקו. התוכנית היא להכשיר את כוחות הצבא הלבנוני כדי שהם יתמודד עם חיזבאללה. המהלך הזה זוכה לתמיכה ישראלית.
על פי הדיווח בכאן חדשות, משלחות ישראל ולבנון דנות בפגישה בוושינגטון בדרכים להביא לפירוק חיזבאללה. לפי גורמים שעודכנו עליה, הפגישה מתקיימת ברוח טובה וישנן הסכמות מסוימות בין הצדדים.
גורמים ישראלים טוענים כי בלחץ אמריקני, ישראל לא תתקוף בדאחייה בביירות כחלק מהסיכומים - אך ישנו אישור אמריקני לנוכחות קרקעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, ברצועת הביטחון המורחבת שבה צה"ל אוחז כעת.
במקביל, גורם בממשל האמריקני שצוטט בדיווח אמר כי ההיגיון האמריקני הוא להכיל את הלחימה בלבנון. לדבריו, "אין בהכרח הגבלה על פעולות צבאיות בדרום לבנון. טראמפ ביקש למנוע הסלמה כדי לא להפוך את לבנון לנושא במשא ומתן".
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