חיילים בצבא לבנון ( צילום: שאטרסטוק )

חלום ריאלי? הערב (שלישי) דווח כי כוחות צבא ארצות הברית יאמנו את כוחות צבא לבנון כדי שיצליחו להתמודד עם חיזבאללה ולמעשה לפרק את ארגון הטרור מנשקו. התוכנית היא להכשיר את כוחות הצבא הלבנוני כדי שהם יתמודד עם חיזבאללה. המהלך הזה זוכה לתמיכה ישראלית.