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שר החינוך רמז על אפשרות שהליכוד ישב תחת אייזנקוט - ומיהר להבהיר 

לאחר שטען הבוקר כי הליכוד לא שולל על הסף ישיבה תחת איזנקוט, השר יואב קיש ממהר להבהיר את הדברים | לדבריו, "אייזנקוט וראשי סיעות נוספים מוזמנים לקבל את עקרונות היסוד של המחנה הלאומי ולהצטרף אלינו לממשלה לאומית רחבה בראשות נתניהו" (פוליטי)

שר החינוך יואב קיש (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר ששר החינוך יואב קיש לא פסל היום (שני) ישיבה בממשלה רחבה בראשות גדי איזנקוט, וההד הציבורי שעוררו הדברים - קיש ממהר להבהיר את הדברים.

כזכור, בריאיון לספי ויניר בגלצ אמר השר קיש כי "אנחנו נרכיב את הממשלה ונתניהו יהיה ראש ממשלה". עוד אמר כי. "אם איזנקוט יאמר לנתניהו 'או שאתה בא או שאני נשען על קולות הערבים', אני חושב שיש לגיטימציה למהלך כזה. אבל בכל מקום הם אומרים שלא יעשו את זה".

בפוסט ברשת X מיהר קיש להבהיר את הדברים, וכתב: "אומר זאת בצורה ברורה: כאיש ימין וכאיש הליכוד בראשות בנימין נתניהו אני מבהיר-ממשלת ימין לעולם לא תישען על המפלגות הערביות או על רשימת האחים המוסלמים".

קיש תקף את אייזנקוט וכתב: "הגיע הזמן שאיזנקוט יפסיק להתחבא מאחורי חרמות ויענה לציבור על השאלה האמיתית: האם הוא מוכן לגרור את המדינה לממשלה מסוכנת הנשענת על תומכי טרור ותוביל להקמת מדינה פלסטינית?"

לסיום כתב: "אייזנקוט וראשי סיעות נוספים מוזמנים לקבל את עקרונות היסוד של המחנה הלאומי ולהצטרף אלינו לממשלה לאומית רחבה בראשות רה"מ בנימין נתניהו".

הליכודגדי אייזנקוטיואב קיש

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