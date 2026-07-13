כיכר השבת
התנגד - אך לא הציג עמדה

בדיון המכריע על כלכלת הישיבות: מדוע סמוטריץ' לא ביקש ייצוג נפרד מול בג”ץ?

בעתירה נגד שלילת הטבות המס ממוסדות תורניים, המדינה מיוצגת רק באמצעות עמדת היועצת המשפטית לממשלה | גורמים במערכת הפוליטית המעורבים בהליך תוהים מדוע שר האוצר, שהביע התנגדות למהלך, כלל לא ביקש ייצוג נפרד (פוליטי, חרדים)

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שר האוצר סמוטריץ' (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הדיון בעתירה נגד שלילת הטבות המס (סעיף 46) ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס התנהל היום (שני) בבג”ץ, אולם במקביל עולה שאלה שמעסיקה גורמים רבים במערכת הפוליטית.

מבדיקת ״כיכר השבת״ עולה כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ לא ביקש ייצוג משפטי נפרד בעתירה, למרות שמדובר בסוגיה המצויה בתחום אחריותו ולמרות שבתקופה האחרונה הביע הסתייגות מהשלכות המהלך על עולם התורה.

המשמעות היא שבפני בג”ץ הוצגה מטעם המדינה עמדה אחת בלבד - עמדת היועצת המשפטית לממשלה, מבלי שהוצגה עמדה נפרדת מטעם שר האוצר.

גורמים במערכת הפוליטית מדגישים בשיחה עם ״כיכר השבת״ כי אין מדובר במצב שבו בקשת ייצוג נפרד נדחתה, אלא שלטענתם בקשה כזו כלל לא הוגשה.

כעת נשאלת השאלה האם מדובר בהחלטה מודעת של שר האוצר שלא לבקש ייצוג נפרד, או בהחלטה מקצועית שהתקבלה מסיבות אחרות? פנינו ללשכת השר לקבלת תגובה, אך זו טרם התקבלה. אנחנו כאן נבדוק ונעדכן.

בצלאל סמוטריץ'בג"ץישיבותהיועצת המשפטית לממשלהסעיף 46

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למה? כי סמוטריץ' הוא צינות." דתית" עלוב שמעדיף לראות את הישיבות הקדושות נסגרות
יעקב

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כיכר השבת
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