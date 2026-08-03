שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק פנו היום (שני) במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני־ביטחוני, לקבל החלטת קבינט מונעת שתבלום את יישום מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום, ולחייב את מועצת השלום לתקן את המתווה כך שיעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל.

לדברי חברי הקבינט, המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים במהלך דיוני הקבינט. לטענתם, ההחלטות שהתקבלו התבססו על מצג שאינו תואם את נוסח מפת הדרכים שפורסמה בסוף השבוע. לפיכך, הם דורשים לכנס מחדש את הקבינט, לקבל החלטות מיידיות שימנעו מצב ביטחוני מסוכן ברצועת עזה, ולחייב את מועצת השלום לתקן את מפת הדרכים.

במכתבם מזהירים סמוטריץ' וסטרוק כי ללא פעולה מיידית, המתווה עלול ליצור מציאות ביטחונית חדשה הסותרת את מטרות המלחמה ואת ההבנות שעל בסיסן פעלה ישראל מול הגורמים הבינלאומיים.

בין הפערים המרכזיים שעליהם מצביעים חברי הקבינט:

1. אין פירוז אמיתי של רצועת עזה: מפת הדרכים אינה קובעת כי כלל אמצעי הלחימה – לרבות נשק קל, נשק כבד, מחסני נשק, מתקני ייצור ומנהרות – יוצאו מהרצועה או יושמדו. במקום זאת, הם יועברו לאחריותו של גוף ערבי חדש (NCAG) שיוקם בעזה ואף נקבע במפורש כי לא יועברו לישראל או לכל גורם שאינו פלסטיני.

2. נסיגת צה"ל מתחילה לפני השלמת הפירוז: בניגוד לעיקרון שקבע הקבינט, שלפיו נסיגה ישראלית תתבצע רק לאחר פירוז מלא של הרצועה, המסמך קובע מנגנון של נסיגה ישראלית הדרגתית במקביל לתהליך הפירוז.

3. החוק שיחול ברצועה הוא החוק של הרשות הפלסטינית: המסמך קובע כי ה־NCAG וכל יתר הגופים יפעלו בהתאם לחוק הרשות הפלסטינית. לטענת סמוטריץ' וסטרוק, משמעות הדבר היא שהנורמה המשפטית שתשלוט ברצועה היא זו של הרשות הפלסטינית, שבה טרור נגד ישראלים ויהודים לא רק שאינו מוגדר כעבירה, אלא אף מתוגמל באמצעות מנגנוני תשלומים והטבות למחבלים.

לדבריהם, משמעות החלת החוק הפלסטיני ברצועה היא הקמת שלטון הפועל על בסיס מסגרת חוקית המעודדת טרור. בנוסף לכל זה גם אנשי חמאס שיודחו מתפקידם ימשיכו לקבל תשלומים בהתאם לאותו חוק. במקום לנתק את חמאס ממקורות הכוח שלו, מפת הדרכים יוצרת מנגנון שיאפשר את המשך מימונו.

4. כוח ה־ISF משנה את ייעודו: בשונה ממה שהוצג לקבינט ובשונה מההתחייבויות שניתנו לישראל, הכוח הרב־לאומי לא יפעל לפירוז הרצועה ולא נגד גורמי הטרור ברצועה, אלא יפריד בין כוחות צה"ל לבין ה־NCAG , כך שלמעשה הוא יפקח על פעילות ישראל, ובפועל יכבול את ידי צה"ל.

5. מוקם מנגנון בינלאומי חדש שלא הוצג לקבינט: ועדת אימות בינלאומית (IVC) שתורכב ממועצת השלום, כוח ה־ISF ונציגי המדינות הערבות, שזהותן טרם ידועה. חברי הקבינט מתריעים כי אם ישראל לא תעמוד על זכותה למנוע השתתפות של מדינות הפועלות נגדה בזירה הבינלאומית, ועדת האימות עלולה להפוך למנגנון שיפעל בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל.

6. אין התניה בין שיקום עזה לבין פירוזה: בניגוד לדרישת ישראל, המסמך אינו קובע כי שיקום הרצועה יתאפשר רק לאחר השלמת הפירוז. בנוסף, אין בו כל התייחסות לטיב חומרי הבנייה שיוכנסו לעזה, למנגנוני הפיקוח עליהם או למניעת הכנסת חומרים שעלולים לשמש להתעצמות צבאית.

7. מפת הדרכים מציבה שוב ובגלוי את הקמת המדינה הפלסטינית כיעד מדיני: חברי הקבינט מתנגדים לעיקרון זה ודורשים מהממשלה לקבל החלטה הקובעת כי הקמת מדינה פלסטינית מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל.

בשורה התחתונה, דורשים חברי הקבינט כי ישראל תודיע שאינה מקבלת את מפת הדרכים בנוסחה הנוכחי, תכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני־ביטחוני, ותקבל החלטה שתמנע את כניסת כוח ה־ISF לרצועת עזה עד לתיקון מפת הדרכים, כך שתעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל.