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הבטחת הבחירות של יועז הנדל

ח"כ חילי טרופר: שלילת זכות הצבעה למי שלא מתגייס? אני נגד וזה לא יקודם | צפו

ח"כ חילי טרופר מבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הוא מתנגד להצעת החוק של שותפו יועז הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, וחושף כי השניים הסכימו להניח את היוזמה בצד | צפו (פוליטי)

4תגובות
טרופר נגד שלילת זכות הצבעה | צפו
טרופר נגד שלילת זכות הצבעה | צפו

יו"ר מפלגת 'בית ציוני', חבר הכנסת חילי טרופר מבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הוא מתנגד נחרצות להצעת החוק של שותפו יועז הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, וחושף כי השניים הסכימו להניח את היוזמה בצד לטובת צעדים של סנקציות כלכליות.

תחילה ביקש ח"כ טרופר להבהיר: "הרי גם אני באתי לפה לא כדי להביא מצביעים. אני באמת רואה ערך גדול כי יש לי אפס שנאה. אני באמת נגד כל ההסתה, אני גם רואה ערך עצום בציבור החרדי".

אז מה אתה אומר לשותפך יועז הנדל, שאומר "אין זכות הצבעה למי שלא משרת בצה"ל"?

"אני מתנגד לזה, ואגב הצבעתי נגד זה במליאה. הוא סיכם שיש מספיק סנקציות אחרות. אני בעד סנקציות, אני חושב שצריך להביא את כל החרדים לשרת. חושב שהכלי הכי אפקטיבי, בצער אני אומר, זה מניעת הטבות כלכליות, והוא הסכים איתי על הדבר הזה. ואת הזכות לבחור ולהיבחר שמנו בצד".

החוק של יועז היה מבחינתו המוטו של הבחירות – אין הצבעה למי שלא משרת, זה מונח בצד

"יועז עדיין מאמין בזה, אני מכבד אותו, אני מבין מאיפה זה בא, בסדר? יועז הוא מאז השבעה באוקטובר 700 ימים במילואים. יועז מבין שהחוק הזה יחכה, ונמצא קודם כל סנקציות אחרות".

חילי טרופר באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא
חילי טרופר באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

"ואני אומר לך", פנה טרופר והוסיף: "או דרכך לאנשים שמקשיבים לנו: אתם צריכים להבין, כמעט אין אדם ציוני-דתי שבבית הכנסת שלו אין כיסא מיותם. כשאני מתפלל בבית הכנסת ובטלית, ברכת כהנים, נכנס תחתיי הבן של חבר שלי שנהרג.

"אתם צריכים להבין שזה מדמם! אין מישהו אצלנו שלא מכיר פצועים, אין מישהו שלא מכיר משפחות שנופלים, זה מגיע לכל בית אצלנו כמעט. אנחנו בפצועים מהדבר הזה".
גיוס חרדיםיועז הנדלחילי טרופר

4 תגובות

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3
1-השיח מוטעה -האחים והאחיות שלכם לא בחרו לעמוד מהצד. יצרו כאן תעמולה שקרית שמתעלמת מהמציאות. החרדים- מציאותית- לא שרתו . ולשנות זאת פתאום בחדות -לא מציאותי. כל תהליך דורש זמן כל שכן עבור ציבור שמקום המדינה לא רצו לגייסו. בנוסף- כשמדובר על קרבי -השאלה הרבה יותר רלונטית לציבור שכן מתגיסים -יש מגמה ב
שלום
תקשיב.. אתה לא יודע כלום!😂 תנסה לעבור לסטנד אפ, אולי שם תצליח… מקום המדינה החרדים לא רצו להתגייס?????? תלמד היסטוריה… אתה ההוכחה שתעמולת התשקורת עובדת ופועלת.. לך תבדוק כמה חרדים שרתו בצהל בקום המדינה! ותבדוק גם מדוע הם הפסיקו..
יוס
2
המשך- של פריוילגים רבים שמשרתים כגובניקים ומהם לא מעט שיכולים להיות קרביים (-לפחות לפי הזמן שמבלים בחדרי כושר ..) כהנחה המוטעית השניה היא שכל מי שיתגייס ימהחרדים ילך לקרבי 2-שותפו יכול להסביר איך הוא יאכוף את החוק של זכות הצבעה לגבי ערבים?או שלכן הם החליטו לשים בצד...
שלום
1
גם לערבים?
נפתלי

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