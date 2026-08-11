יו"ר מפלגת 'בית ציוני', חבר הכנסת חילי טרופר מבהיר בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי הוא מתנגד נחרצות להצעת החוק של שותפו יועז הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, וחושף כי השניים הסכימו להניח את היוזמה בצד לטובת צעדים של סנקציות כלכליות.

תחילה ביקש ח"כ טרופר להבהיר: "הרי גם אני באתי לפה לא כדי להביא מצביעים. אני באמת רואה ערך גדול כי יש לי אפס שנאה. אני באמת נגד כל ההסתה, אני גם רואה ערך עצום בציבור החרדי".

אז מה אתה אומר לשותפך יועז הנדל, שאומר "אין זכות הצבעה למי שלא משרת בצה"ל"?

"אני מתנגד לזה, ואגב הצבעתי נגד זה במליאה. הוא סיכם שיש מספיק סנקציות אחרות. אני בעד סנקציות, אני חושב שצריך להביא את כל החרדים לשרת. חושב שהכלי הכי אפקטיבי, בצער אני אומר, זה מניעת הטבות כלכליות, והוא הסכים איתי על הדבר הזה. ואת הזכות לבחור ולהיבחר שמנו בצד".

החוק של יועז היה מבחינתו המוטו של הבחירות – אין הצבעה למי שלא משרת, זה מונח בצד

"יועז עדיין מאמין בזה, אני מכבד אותו, אני מבין מאיפה זה בא, בסדר? יועז הוא מאז השבעה באוקטובר 700 ימים במילואים. יועז מבין שהחוק הזה יחכה, ונמצא קודם כל סנקציות אחרות".