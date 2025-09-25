כיכר השבת
לקראת הפסגה עם נתניהו

טראמפ לצד ארדואן: "קרובים לעסקה לסיום המלחמה, ישראל יודעת מה אני רוצה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי ישראל מודעת לדרישותיו וכי הוא צופה התקדמות בעסקה לסיום המלחמה בעזה | הוא אמר שיש להחזיר את החטופים וכי עליו להיפגש עם ישראל "שיודעת במה אני מעוניין" | התייחס לנושא הסורי: "אני חושב שתהיה הכרזה גדולה היום" | הציטוטים והפרטים (אקטואליה, מדיני)

14תגובות
דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) לסיום המלחמה ב ועסקת חטופים שעל הפרק. זאת ברקע חשיפתו בימים האחרונים את תכניתו בת "21 העקרונות".

במהלך פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן, אמר טראמפ כי הוא מעוניין לסיים את המלחמה בעזה וכי הוא סבור שקרובים לעסקה. הוא הוסיף כי צריך להחזיר את החטופים ואמר שעליו להיפגש עם ישראל. "הם יודעים מה אני רוצה. אני חושב שאפשר להשיג עסקה", אמר טראמפ, שצפוי להיפגש עם ביום שני הקרוב.

נתניהו המריא הלילה לניו יורק, שם הוא צפוי לשאת דברים בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות. לפני המראתו פרסם הודעה מוקלטת בה התייחס באופן ישיר ונוקב לסוגיית ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית.

בשל היחסים העכורים עם אירופה, הכתב מיכאל שמש פרסם, כי מסלול הנסיעה של מטוס כנף ציון שונה באופן חריג. המסלול היה בנתיב הדרומי ביותר, כאשר נעשו כל האפשרויות להימנע ממעבר דרך מדינות אירופה והמטוס עבר רק דרך יוון ואיטליה ומשם המשיך דרך מיצרי גיברלטר.

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12, כי בנסיעה הזו באופן חריג לא הצטרף ראש המל"ל צחי הנגבי. הנגבי לא לחינם לא הצטרף ועל פי המקורות, יש מתח גדול בינו לבין ראש הממשלה, שהתחיל בשל התקיפה שלא ממש הצליחה בקטאר. מתח נוסף בין רה"מ להנגבי הוא על רקע התעדוף של נתניהו לכבוש את עזה ולא להעדיף עסקה מדורגת עם חמאס. הנגבי הגיב לידיעה ואמר שאין מתח ולא נסע עם ראש הממשלה מסיבות אישיות. בלשכת רה"מ לא הגיבו לחדשות 12.

"זה לא יקרה", הצהיר נתניהו קודם נסיעתו הלילה לארה"ב, והבהיר כי בכוונתו לנצל את הבמה המרכזית כדי "להוקיע את המנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל".

במהלך ביקורו, ייפגש נתניהו עם הנשיא ביום שני הקרוב. נתניהו ציין כי השניים ידונו על "ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו", וכן על הצורך "להשלים את מטרות המלחמה".

ראש הממשלה הדגיש שלוש מטרות עיקריות שיוצגו בפגישה: החזרת כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה. הכרעת ארגון חמאס. הרחבת מעגל השלום, מהלך שלדבריו מתאפשר בזכות הניצחונות האחרונים, ובכללם מבצע 'עם כלביא'. המסע המדיני מתרחש בתקופה רגישה, כשמאחורי הקלעים מתקיימים מאמצים בינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מול התנגדות עקרונית של הממשלה בישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
לוחמים יקרים, ה' איתכם! הגיע הרגע לפעול בנחישות, להילחם ולחסל את עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. השמידו כל מתקפה של האויב, מחצו את כוחותיו, וודאו שכל ניסיון לפגוע בעם ישראל ייכשל. עם כוח ה' והאמונה הבלתי ניתנת לערעור שלכם, ניצחון מוחלט בידיכם – כל אויב ייכנע, וכל איום ייכשל!
דו שמואל
12
הלוואי ותהיה מלחמה עם מצריים ונגרש את האויב הערבי מעזה כוחכם תתפללו לזה זה הטוב ביותר לעם ישראל
תושב מרכז
הלוואי והמשיח יבא ויגאל אותנו מכל האויבים מבפנים ומבחוץ, על זה לצעוק ולהתחנן בפרט בימי הרצון האלו
אם כבר
11
ישראל פועלת בהגנה עצמית, תוך שמירה על חיי אזרחים ומינימום פגיעה ברצועת עזה. החזרת החטופים והכרעת חמאס הם צעד חיוני ליציבות ולשלום ארוך טווח. תמיכת ארצות הברית היא קריטית כדי להביא ליציבות אזורית ולהגנה על זכויות האדם.
כהן
10
ישראל מגנה על אזרחיה מול טרור בלתי פוסק מצד חמאס. כל צעד צבאי נעשה תוך שמירה על חוקים בינלאומיים ומינימום פגיעה באזרחים. תמיכה במהלכים אלה היא תמיכה בביטחון אזרחי ושקט אזורי.
ישראל חיים
9
חמאס הוא ארגון טרור שמאיים על חיי אזרחים פעולות ישראל הן הגנה עצמית. החטופים יחזרו בשלום, והטרור ייכנע כל צעד צבאי הוא מבוקר ומחושב. עימותים שנגרמים אינם פתיחת מלחמה אלא צורך קיומי במאבק נגד טר
יהושע
8
ישראל נלחמת בחמאס כדי להחזיר את החטופים ולהבטיח שהאלימות לא תימשך. כל צעד נעשה במטרה לשמור על חיי אזרחים.
טל
7
חמאס מחזיק בחטופים ויורה רקטות על אזרחי ישראל. ישראל פועלת כדי להבטיח שהחטופים יחזרו בשלום ולמנוע המשך אלימות. תמיכתכם חשובה להשגת יציבות ארוכת טווח
עומר
6
ישראל נלחמת בחמאס כדי להחזיר את החטופים ולהבטיח שהאלימות לא תימשך. כל צעד נעשה למען חיי אזרחים.
לוי
5
חמאס הוא ארגון טרור מסוכן. פעולות ישראל מגובות בכללי הדין הבינלאומי להחזיר את החטופים, להביס את הטרור ולמנוע אלימות נוספת. זו חובתנו מול אזרחינו וכל העולם
מיקי
4
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע בואו נרים קול עם פרקי תהילים לזעקה: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב לרחמי שמיים על אחינו ואחיותינו החטופים והחטופות שיחזרו במהרה. ולחיילים להצלחתם ולשמירה עליהם מכל צרה
מאיר
3
חיילי ישראל, צאו לקרב בעוז ובנחישות שאין להם גבול! כל צעד שלכם הוא מכה מכרעת, כל נשק בידכם — כלי להשמדת אויבי העם. זכרו את מחנה אשור: "וַיֵּצֵא מַלְאַךְ ה' וַיִּכֶּה בְּמַחֲנֵה אַשּׁוּר..." בלילה אחד נפל צבא שלם, וכך גם אויבינו יפלו לפניכם. תקפו אגרסיביים, אל תותירו להם זמן להתאושש. חזרו עטורי ניצחו
בר
2
חמאס הוא ארגון טרור מסוכן. כל פעולות ישראל מגובות בדין הבינלאומי להחזיר את החטופים, להביס את הטרור ולמנוע אלימות נוספת. זו חובה מוסרית וביטחונית של ישראל מול אזרחיה וכל העולם, ומסר ברור לכל אויב: טרור לא יישאר ללא מענה. ישראל פועלת מתוך אחריות והגנה עצמית, לא מתוך נקמה
חיים מאיר
1
ניסיון הסיכול בקטאר נכשל. אך זכרו: סינוואר חמק שוב ושוב ובסוף כוחנו מצא וחיסל אותו ברפיח. כל כישלון מחשל אותנו, מלמד אותנו, מקרב אותנו לניצחון הבא. אתם הזרוע הארוכה, היד החזקה, והפגיעה הבאה תהיה מדויקת, קטלנית ובלתי נמנעת
רונן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר