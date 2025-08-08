הנקמה הישראלית: בריטניה, בהובלת ראש ממשלתה קיר סטארמר, שוקלת להכיר במדינה פלסטינית כבר בחודש ספטמבר הקרוב, כך עולה מדיווח ב"טיימס" הלונדוני. המהלך הצפוי להתרחש לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם, מהווה חלק מהתחייבות של סטארמר במידה וישראל לא תנקוט בצעדים מעשיים לסיום המלחמה בארגון הטרור חמאס.

בסוף יולי, סטארמר הודיע כי אם ישראל לא תפעל לסיום "המצב המחריד" בעזה, בריטניה תכיר במדינה פלסטינית, ואף הציב תנאים להכרה: הפסקת אש בעזה, מניעת סיפוח בשטחי יו"ש והתחייבות להתחיל תהליך שלום שיביא לפתרון שתי המדינות.

החלטה זו, אם תתממש, צפויה לעורר תוצאה חמורה מבחינת היחסים הביטחוניים בין בריטניה לישראל. מקורות דיפלומטיים בישראל הצהירו כי ישראל עשויה להפסיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם בריטניה בתגובה להכרה במדינה פלסטינית.

ב"טיימס" הבריטי מציינים כי בריטניה עשויה להיתקל בנזק משמעותי לביטחונה הלאומי במידה וישראל אכן תנקוט בצעד זה. ישראל, באמצעות המוסד, מספקת לבריטניה מידע חיוני שסייע לסכל מתקפות טרור איראניות, כולל ניסיון לפגוע בשגרירות ישראל בלונדון.

בנוסף, בריטניה השתמשה בכטב"מים (מטוסים בלתי מאוישים) מתוצרת ישראל במלחמות בעיראק ואפגניסטן. ציוד ביטחוני ישראלי, כולל מערכות מודיעין ותחמושת, היוו חלק קריטי בהגנה על חיילים בריטים במבצעים הצבאיים.

לונדון, כך על פי מקורות דיפלומטיים, צריכה לשקול בכובד ראש את ההשלכות של מהלך כזה, שלא רק יפגע במערכות הביטחוניות אלא גם יעמיד את בריטניה תחת איום גובר מצד האיומים האיראניים.

הצעד הצפוי של בריטניה מעורר זעם רב בישראל, כשהממשלה רואה בכך "פרס לחמאס", ומבקרת את מה שהיא רואה כנכונות של בריטניה להפעיל לחצים על ישראל מבלי לדרוש מהפלסטינים להפסיק את התקפותיהם.