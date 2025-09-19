לכידת המחבלים עם הרקטות המוכנות לשיגור, לצד תפיסת המחרטה בה ייצרו את הרקטות ביו"ש, ליד רמאללה, מעלה מחדש את הדרישה בימין להחלת ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל.

שר האוצר והשר במשרד הבטחון בצלאל סמוטריץ׳: "ייצור הרקטות ביהודה ושומרון הוא תוצאה ישירה של התקווה הערבית לחיסולה של מדינת ישראל באמצעות הקמת מדינת טרור בלב הארץ".

"מקרון נותן תקוה לטרור, אנחנו צריכים לגדוע אותה. החלת הריבונות הישראלית על פי התכנית שפרסמתי וזכתה לתמיכה רחבה היא הדרך היחידה לוודא שמדינה פלסטינית לא תקום".

סמוטריץ' הוסיף: "אפעל בעזרת השם בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למנוע את סכנת המדינה הפלשתינית ובכלל זה הקרסת הרש"פ, שכל מהותה היא חתירה להקמת מדינה פלשתינית והשמדת ישראל, באמצעות חנק כלכלי וביטול השיפוי שניתן לבנקים הקורספונדנטים הישראלים שפועלים מולה".

מועצת יש"ע: "כשממשלת ישראל ממשיכה לגמגם הטרור מרים שוב את ראשו ומתעצם. הגיע הזמן לחדול מקונספציית ההתרפסות בפני העולם ולגדוע את החלום להשמדנו. מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ. נתניהו. זה או ריבונות. או פלסטין".

ראש המועצה המקומית בית אל, שי אלון, בתגובה לגילוי המחרטה לייצור רקטות: "פעילות חוליות הטרור מן הסוג הזה, פעם אחר פעם - מרחק יריקה מריכוזי התיישבות יהודית - הם עדות לכך שלא השתחררו מהקונספציה שהביאה עלינו את ה-7 באוקטובר".

"זו אותה מדיניות מגמגמת שאיפשרה לאורך שנים את קיומן של תשתיות טרור במרחב יהודה ושומרון, וממשיכה, עדיין, להפקיד את ביטחון ילדינו למיקור חוץ בדמות מחבלי מנגנוני "הביטחון" של הרש"פ".

לדבריו, "הגיע הזמן להכרעה ברורה: יש לנקוט בהשמדה שיטתית של כל תשתיות הטרור ברחבי יו"ש ולהחיל ריבונות מלאה שתסיר כל צל של חוסר וודאות משפטית ושלטונית על ארצנו".

"אני קורא לממשלה להפסיק עם ההססנות והציוצים ולקבל החלטה מחייבת: לפרק את הרשות הפלסטינית לאלתר. את המפלצת שגדלה לנו בחצר האחרית בעזה חייבים לגדוע ביהודה שומרון - עכשיו!"