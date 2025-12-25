מחקר חדש: למה שוב ושוב אנו בוחרים באוכל לא בריא?

אנשים רבים נוטים לקבל החלטות לא מיטביות שוב ושוב - אך הסיבה לכך עשויה להיות עמוקה יותר מהנראה לעין. מחקר חדש של אוניברסיטת בולוניה, שפורסם ב‑Journal of Neuroscience, חושף כי הבדל מהותי באופן שבו אנו מפרשים רמזים מהסביבה משפיע באופן ישיר על כושר קבלת ההחלטות שלנו.

החוקרים, בהובלת ד"ר ג'וזפה די פלגרינו, זיהו שני טיפוסי מוח עיקריים: "עוקבי סימנים" (sign-trackers), אשר מתמקדים ברמזים המנבאים תגמול, ו‑"עוקבי מטרה" (goal-trackers), שמפנים את הקשב ישירות אל התוצאה עצמה. במסגרת ניסוי שכלל 60 משתתפים, נמדדו תגובותיהם לעשרות רמזים חזותיים באמצעות מעקב אחר תנועות עיניים, שינויי אישונים ומודלים חישוביים.

תהליך שינוי אמונות איטי מוביל להחלטות לקויות

במהלך הניסוי התבקשו המשתתפים ללמוד אילו סימנים מנבאים תוצאה מיטיבה, אילו פעולות מביאות לתגמול, ולבסוף - כיצד השילוב בין השניים משפיע על ההחלטה בפועל. התברר כי הקבוצה שהתבססה על זיהוי סימנים ביצעה יותר טעויות, משום שהמשיכה להסתמך על הרמזים גם לאחר שפסקו להיות רלוונטיים.

עולם מופלא של יצורים: מדענים גילו 20 מינים חדשים במעמקי האוקיינוס השקט אבישי לוי | 24.12.25

המודלים החישוביים גילו שהגורם המרכזי הוא 'קצב עדכון אמונות איטי'. ההסבר הוא שאותם אנשים פשוט “מתמהמהים” להבין שהחוקים השתנו, וכך ממשיכים להגיב לאותות ישנים כאילו הם עדיין מנבאים תגמול. תופעה זו תואמת לתצפיות קודמות בתחום ה"העברה הפבלובית-אינסטרומנטלית" (Pavlovian‑instrumental transfer), המצביעות על כך שאנשים בעלי גמישות לימודית נמוכה נוטים לדפוסים התנהגותיים נוקשים ובלתי מסתגלים.

השלכות טיפוליות והבנה עמוקה יותר של מוחם של מכורים

מעבר להבנה הבסיסית של קבלת החלטות, לממצאים יש השלכות רחבות על טיפול בהפרעות נפשיות. במצבי התמכרות או כפייתיות, רמזים סביבתיים - ריח, מראה או צליל הקשורים לחוויה ממכרת (טריגרים) - עלולים להפעיל תגובה חזקה שמובילה לפעולה אוטומטית, לעיתים הרסנית.

מחקרים קודמים העלו כי עוקבי סימנים מפגינים רמות גבוהות יותר של אימפולסיביות וחוסר שליטה בקשב, ואף נמצאה אצלם שכיחות גבוהה של השמנה - 70% מהנבדקים בקבוצת ה‑sign‑trackers סבלו מהשמנת יתר. לפי מחקרים עדכניים ב‑Scientific Reports, דפוס זה כרוך בהסתמכות יתר על מנגנוני תגובתיות תת-קורטיקליים, מה שמחזק את הקשר בין תגובות לא-רציונליות לבין רמזים חיצוניים.

צוות החוקרים מאוניברסיטת בולוניה מקווה כי המודל החישובי שפיתחו יסייע בעתיד בפיתוח שיטות טיפול חדשות - הן תרופתיות והן קוגניטיביות - שיגבירו את קצב הלמידה ושינויי המחשבה בקרב עוקבי סימנים. מטרתן תהיה לסייע לאנשים בעלי דפוס התנהגות כזה להשתחרר ממעגלי החלטות לא מסתגלים, ולפתח חשיבה גמישה ובריאה יותר.