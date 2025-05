יום חדש, התחלה חדשה ( צילום: א.ל )

כולנו חווינו בחיינו רגעים של התחלה חדשה – תחילתו של זמן חדש בישיבה, מעבר לדירה בעיר חדשה, תחילתה של קריירה שונה או אפילו אימוץ גישה מחשבתית רעננה. כמאמר חז"ל: "כל ההתחלות קשות", ואכן התחלות מלוות לא פעם בחשש מהלא נודע.

>> למגזין המלא - לחצו כאן אבל לצד הקושי הטבעי, התחלות חדשות טומנות בחובן התרגשות והזדמנות אדירה לצמיחה ושינוי, וכמו שאומר פתגם אידישאי 'התחלה טובה - חצי עבודה'. אם כן, מה קורה לנו במישור הנפשי כשאנו פותחים דף חדש, ואיך ניתן למנף את התהליך הזה לטובתנו? כל ההתחלות קשות – למה שינוי מפחיד אותנו? הפחד מצעד ראשון אל עבר הבלתי מוכר מושרש עמוק בנפש. שינוי לרוב מוציא אותנו מאזור הנוחות – והמוח האנושי מתוכנת כחלק מהניסיון לשמור על עצמו ולשרוד להעדיף מוכרות וביטחון. מעבר דירה, התחלת עבודה חדשה או תחילה של לימודים במוסד חדש מדורגים בין האירועים הכי מלחיצים שאדם חווה בחייו, אפילו כשהשינוי חיובי: מעבר לבית חדש, למשל, נמנה עם גורמי הלחץ הגבוהים בסולם הפסיכולוגי של הולמס ורייה, לצד אירועים דרמטיים כמו אובדן אדם קרוב או פיטורים. במצב כזה תגובת ה"Fight or Flight" (הילחם או ברח) במוח עלולה לפעול – חלקים במוח הפרימיטיבי כגון האמיגדלה עשויים לזהות את אי-הוודאות כאיום ולהציף אותנו בחרדה. לא במקרה ציינה התורה את ניסיונם של האבות הקדושים: אברהם אבינו נדרש לעזוב את כל שהיה מוכר לו בצו "לֶךְ-לְךָ... אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ", ובני ישראל שיצאו ממצרים התמודדו עם פחדיהם במדבר ונזכר להם הדבר לטובה כאמור "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה" (ירמיהו ב ב). כבר במדרש (מכילתא, פרשת יתרו) נאמר: "כל ההתחלות קשות" – הטבע האנושי מתקשה בצעד הראשון אל עבר הלא נודע, ואפילו התחלה מרגשת ומשמחת מלווה במתח.

לא תמיד זה קל. התחלה חדשה ( צילום: Shutterstock )

עם זאת, לצד החשש הטבעי, התחלות חדשות מעוררות בנו גם תקווה והתרגשות. משהו בתחושת ה"בפעם הראשונה" מדליק ניצוץ – בין אם זו שאיפה להמציא את עצמנו מחדש, או הזדמנות לתקן טעויות עבר. למעשה, הפסיכולוגיה מצביעה על כך שהדואליות הזו – פחד לצד התלהבות – היא הכוח המניע של התחלות: הלחץ מדרבן אותנו לדרוך בזהירות, בעוד שהתקווה דוחפת אותנו קדימה.

נקודות ציון בזמן: אפקט ה"תחילה חדשה"

מעניין לגלות שזמנים מסוימים מעוררים בנו במיוחד את הרצון לפתוח דף חדש. תחילת שנה, יום הולדת עגול, ואפילו יום ראשון בשבוע – כל אלו משמשים כמעין "נקודות אפס" שמשדרות למוח: עכשיו זה זמן טוב להתחיל שינוי. מחקרים מראים שברגע שמתחיל שבוע חדש או שנה חדשה, אנשים מתמלאים במוטיבציה מוגברת "להתחיל דיאטה או להפסיק לעשן" (מי לא מכיר את 'אחרי החגים'?).

פסיכולוגים מאוניברסיטת פנסילבניה חקרו תופעה זו והגדירו אותה בשם "אפקט ההתחלה החדשה" (Fresh Start Effect). הם מצאו שציוני דרך בזמן מעניקים לנו דחיפה מנטלית להפוך לדמות משופרת של עצמנו. בניסוי מעניין, הצביעו החוקרים על כך שמילת החיפוש "דיאטה" מזנקת בפופולריות בגוגל בתחילתם של שבוע, חודש או שנה – סימן שאנשים מחפשים שינוי בהרגלי הבריאות בדיוק בנקודות מעבר אלו. גם נרשמה עלייה חדה בהרשמות לחדרי כושר ובפניות לרופאים לגבי הפסקת עישון בתחילת השנה. הרעיון הוא שבמועדים כאלה אנו מרגישים שיש לנו הזדמנות לעשות "ריסטארט" ולהפריד את ה"אני הישן" מה"אני החדש" שלנו. במילים אחרות, פתיחת דף חדש – בין אם זו השנה החדשה, יום ההולדת ה-40, או סתם יום ראשון הקרוב – מאפשרת לנו לסמן קו בין עבר לעתיד, ולגשת אל המטרות שלנו בתחושה נקייה ורעננה יותר.

עם זאת, חשוב לזכור שההתלהבות הזו היא תנופה התחלתית שצריך לתחזק. מחקרים הראו שלמרות המרץ והדחיפה במוטיבציה בנקודת ההתחלה, שמירת השינוי לאורך זמן דורשת גם בנייה של הרגלים ועקביות ביומיום. ובכל זאת, עצם הידיעה שאפקט פסיכולוגי כזה קיים יכולה לעזור לנו לנצל אותו: אם אנו מרגישים "תקועים", ייתכן שכדאי לציין לעצמנו נקודת התחלה סמלית (כמו תחילת חודש חדש או אחרי אירוע משמעותי) ולהשתמש בה כמנוף לשינוי הרצוי.

התחלה חדשה היא הזדמנות לשינוי ( צילום: א.ל )

מעבר דירה, קריירה חדשה, ישיבה חדשה: כשהסביבה משתנה, אנחנו משתנים

לא רק ציר הזמן מספק לנו התחלות חדשות – גם שינויים בסביבת החיים ובמצבי החיים מהווים קרקע פורייה לשינוי פסיכולוגי. מעבר פיזי למקום חדש, החלפת מקום עבודה, או שינוי במוסד הלימודים – כל אלו יוצרים מצב שבו "השטיח מתחת לרגליים" מתחלף, ואיתו מתערערים גם דפוסים והרגלים ישנים.

פסיכולוגים החוקרים הרגלים מצאו ששינוי הקשר וסביבה הוא אחד המפתחות החזקים ביותר לשבירת הרגל מושרש. במחקר קלאסי שנערך בשנת 2005, עקבו חוקרים אחרי סטודנטים שעברו לאוניברסיטה חדשה ומצאו שהמעבר הפיזי סייע להם לנטוש התנהגויות אוטומטיות שהיו מושרשות בקמפוס הקודם – לעומת סטודנטים שנשארו באותו מקום והמשיכו לפעול לפי אותם דפוסים. כשה"טריגרים" והרמזים הסביבתיים שהפעילו את ההרגל הישן נעלמים, יש לנו הזדמנות לעצב הרגלים מחדש.

סופרת הפסיכולוגיה הפופולרית גרטשן רובין מכנה זאת "אסטרטגיית הלוח החלק" – הרעיון שכאשר החיים מוחקים את הלוח הישן, קל לנו יותר לאמץ הרגלים ודפוסי חיים חדשים, כי אנחנו לא כבולים לשגרה הישנה. למעשה, רבות מההתחלות החשובות בחיים – משמחות כנישואים, והולדת ילד או לא קלות כגירושים או אובדן חלילה – מאלצות אותנו להגדיר מחדש את שגרת יומנו ואת זהותנו. זה אמנם מאתגר, אך יש בזה גם פוטנציאל עצום לצמיחה: שינוי קריירה באמצע החיים, למשל, יכול לאפשר לאדם לבטא צדדים חדשים שלו ולהגשים חלומות ישנים, כפי שראינו בתקופת פוסט-קורונה שבה רבים ערכו שינויים דרמטיים במסלול הקריירה. סקר גדול שנערך בארצות הברית לאחר מגפת הקורונה מצא כי למעלה ממחצית מהעובדים שהתפטרו מעבודתם ב-2021 עברו לעבוד בתחום מקצועי אחר בתוך שנה – סימן לרצון המוני בהתחלה תעסוקתית חדשה ובהגדרת זהות מקצועית רעננה שאולי תביא איתה הצלחה חדשה והגשמת חלום.

כמובן, לא כל התחלה חדשה מגיעה מיוזמתנו. לפעמים החיים כופים עלינו שינוי – פיטורים בלתי צפויים, פרידה כואבת מאדם או מקום – ואז אנחנו ניצבים בפני אתגר כפול: גם להתמודד עם האובדן, וגם לבנות את עצמנו מחדש. החדשות הטובות הן שהרבה פעמים בני אדם מגלים כוחות דווקא כשנפער חלל בחייהם. ישנה אף תופעה מחקרית הקרויה "צמיחה פוסט-טראומטית": לפי מחקרים עדכניים, כ-50% מנפגעי טראומה מדווחים שלאורך זמן, בעקבות המשבר, חל בהם שינוי חיובי משמעותי – הם גילו הערכה חדשה לחיים, שיפור ביחסים אישיים או תחושת חוזק ובשלות שלא הכירו קודם. כלומר, מתוך השבר צומחת אצל רבים התחלה חדשה בתודעה, ונבנים ערכים והרגלי חיים חדשים.

גרטשן רובין מזכירה בהקשר זה אזהרה חשובה: "כשיש לנו לוח חלק, זכרו שהזמני נוטה להפוך לקבוע – התחילו כפי שאתם רוצים להמשיך". במילים אחרות, כשאנחנו נכנסים לסיטואציה חדשה, כדאי לנצל את חלון ההזדמנות כשההרגלים הישנים טרם דבקו – ולבסס מיד את הדפוסים החיוביים שנרצה לאמץ לטווח ארוך. לדוגמה, אם עברנו לבית חדש ואנחנו רוצים חיים בריאים יותר, נקפיד בשבועות הראשונים לארגן את סדר היום עם פעילות גופנית ותזונה נכונה, כי מה שנתחיל לעשות עכשיו עשוי להפוך לשגרה החדשה שלנו.

צמיחה מתוך השבר ( צילום: א.ל )

התחלה חדשה מבפנים: לשנות את התודעה וההרגלים

התחלות חדשות אינן רק עניין של מקום או זמן – לעיתים הן מתרחשות בתוכנו, כשאנו מחליטים לבצע שינוי תודעתי. גם בלי לעבור לעיר אחרת או להחליף עבודה, אדם יכול לקום בוקר אחד ולהרגיש שהוא 'רואה את העולם בעיניים חדשות'. זו יכולה להיות החלטה להשתחרר מהרגל מזיק או דפוס מחשבה שלילי, אימוץ גישה חיובית יותר, או התחייבות מחודשת לערכים ולאנשים שחשובים לנו. התהליכים הפנימיים הללו מקבלים חיזוק גם ממדע המוח: מחקרי מוח עדכניים מעידים על נוירופלסטיות – היכולת של המוח להשתנות וליצור קשרים חדשים בכל גיל. פירוש הדבר שאיננו "תקועים" בתבניות שאיתן נולדנו או שאליהן הורגלנו במשך שנים. תמיד קיימת אפשרות ליצור במוח מסלולים חדשים – להרגל חדש, למחשבה חדשה, לזהות חדשה – באמצעות תרגול עקבי ונכונות לשינוי.

הפסיכולוגיה המודרנית מציעה כלים מגוונים כדי לעודד התחלות פנימיות כאלה. למשל, גישת "צמיחה" (Growth Mindset) שמקדמת פרופ' קרול דווק גורסת שאם נאמין בכושר שלנו להשתפר ולהתפתח, נהיה פתוחים יותר לאתגרים חדשים ונראה בכישלון לא סוף הדרך אלא נקודת לימוד. שינוי תפיסתי כזה בפני עצמו הוא התחלה חדשה: במקום לחשוב "אני כבר ככה וככה, אי אפשר לשנות אותי", לאמץ מחשבה של "אני בתהליך למידה, אני יכול להשתנות, זה רק עניין של זמן". ברגע שאדם משנה את הנרטיב הפנימי שלו – מספר לעצמו סיפור חדש על מי שהוא ומה הוא מסוגל – הוא למעשה מצית התחלה חדשה בנפשו.

התחלה חדשה כהזדמנות. בחורים באמצע סדר בישיבת פוניבז' ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

וכמובן, כמו רעיונות טובים רבים, היהדות הקדימה את הנושא באלפי שנים. היכולת לשוב בתשובה למעשה מלמדת אותנו שתמיד אפשר לתקן ולשוב למסלול, לא משנה כמה טעינו – זו הזדמנות להיוולד מחדש מבחינה רוחנית. יום כיפור, למשל, הוא מעין "אתחול" שנתי שבו האדם מתנקה מחטאי השנה החולפת ויכול לפתוח דף חדש ונקי. הנביא יחזקאל ביטא זאת במילים נפלאות: "וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם" – לב חדש ורוח חדשה כסמל לשינוי פנימי עמוק שאין גבול ליכולותיו (יחזקאל לו כו). גם תורת הסוד מדגישה את ההתחדשות התמידית: שכן פעמים רבות ניתן לראות בכתבי האר"י הקדוש וגוריו כיצד כיצד הבריאה מתרחשת מחדש בכל רגע, כלומר בכל רגע ורגע העולם נברא כביכול שוב, ואיתו מתחדשת גם תמצית החיים שלנו. המילים הראשונות אותן אנו אומרים בכל בוקר כחלק מ'מודה אני' הן: "רבה אמונתך" – כשהמפרשים מסבירים שהכוונה היא שהבורא מאמין באדם ומחדש לו בכל בוקר את הנשמה באמונה שהוא יעשה טוב. במילים אחרות, כל יום חדש הוא הזדמנות להתחיל מחדש.

חשוב לזכור שהתחלה חדשה מבפנים יכולה לקרות גם בעקבות אירועים דרמטיים וגם באופן הדרגתי ושקט. לפעמים די בתובנה אחת חזקה – "ברק של שינוי" – כדי לשנות כיוון חיים ברגע. אדם יכול לקבל בשורה רפואית מטרידה ולמחרת להפסיק לעשן כהרף עין, או לחוות אירוע שמעורר בו שינוי ערכים פתאומי. פעמים אחרות השינוי התודעתי נרקם לאיטו, אולי דרך תהליך של טיפול נפשי או מדיטציה, עד שבוקר אחד אנחנו מבינים שהתעורר בנו רצון כן להיות אדם אחר מכפי שהיינו אתמול. כך או כך, כל שינוי שכזה הוא לידה מחדש קטנה של אישיותנו.

אגב, עצה אחת שתוכלו לאמץ, בכדי להנעים את ההתחלות החדשות ולהקל על המתח הנלווה אליהן כדי לנקוט בפעולות יזומות. למשל, מי שמתחיל במקום חדש שיקח לו ליום הראשון איזה שוקולד שאהוב עליו או שישוחח בטלפון עם חבר טוב ששיחות איתו משאירות תמיד טעם טוב, וכך, באופן יזום, נוכל לשלב הנאה שתתקשר למקום או המצב החדש. תנסו, יש לזה כוח גדול והשפעה עמוקה גם באופן לא מודע.

לאמץ התחלות חדשות כדרך חיים

הפסיכולוגיה של ההתחלה החדשה מלמדת אותנו משהו אופטימי מאוד: היכולת להתחיל מחדש היא אחד הכוחות המשמעותיים ביותר של הנפש האנושית. למרות הנטייה לפחד מהשינוי והקושי שבצעדים ראשונים, בני אדם מצטיינים בלהמציא את עצמם מחדש – שוב ושוב, לאורך כל מחזורי החיים. המדע מספק לנו הבנה עמוקה יותר של התהליכים הללו: הוא מראה מתי ואיך המוח והרגשות תומכים בנו בהתחלות חדשות, ואיך אפשר לעזור לעצמנו בעזרת ניצול נקודות ציון, שינוי הסביבה או עבודה על החשיבה. במקביל, כבר ביהדות מוזכר לנו שהפוטנציאל להתחדשות תמיד היה טמון בנו: בכל בוקר, בכל תקופת מעבר, בכל "משבר" מסתתרת אפשרות להתחלה רעננה.

אז בפעם הבאה שאתם שוקלים שינוי – גדול או קטן – זכרו שהחששות טבעיים, אבל מאחוריהם מסתתרת הרפתקה נפלאה של צמיחה. כמו במטפורת הזריחה אחרי לילה חשוך, כל סיום הוא גם רגע לפני זריחה חדשה. אנחנו אמנם נולדים פעם אחת, אבל לאורך החיים אנו יכולים להיוולד מחדש פעמים רבות. כל התחלה חדשה היא הזדמנות לערוך היכרות מחודשת עם עצמנו, לבחור את הדרך הנכונה לנו, ולצעוד בה בצעדים בטוחים יותר – מצוידים בתבונת הניסיון מן העבר ובתקווה הבהירה של העתיד, וכפי שניסח זאת אחד הסופרים 'יבוא זמן, ואתה תאמין שהכל נגמר. זאת תהיה רק ההתחלה'. בהצלחה בתחילת הדרך!

המאמר מוקדש בהערכה ואהבה לכל הבחורים ששבים לישיבות לזמן קיץ-בהצלחה רבה!

