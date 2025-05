בין אור לחושך | איך האור – או היעדרו – משפיע על מצב הרוח

ברגע שהשמש שוקעת, מתחולל בגוף האדם תהליך עמוק – לא רק פיזיולוגי, אלא גם רגשי. מבלי שנשים לב, כמות האור סביבנו מכתיבה קצב אחר: האטה, שקט ולעיתים גם עצב. וההפך: כשאור חודר לפתע דרך החלון, אפילו ביום אפרפר – מתעורר משהו בפנים. תקווה, חיוניות, אולי תחושת שליטה. השפעת האור והחושך על נפש האדם אינה רק מטפורה – היא אמת מדעית, גופנית ונפשית.

האור אינו רק פונקציה של ראייה – הוא משפיע ישירות על ויסות הורמונלי, קצב ביולוגי, שינה ומצב רוח. על פי המכון הלאומי לבריאות הנפש בארצות הברית (NIMH), האור קובע את רמות המלטונין – הורמון השינה המופרש בחושך – ואת הסרוטונין, הקשור לעוררות ותחושת שמחה. כאשר יש ירידה משמעותית בחשיפה לאור, נפגע האיזון בין השניים, מה שעלול להוביל לתחושת עייפות, עצב ואף תסמיני דיכאון. מחקרים שפורסמו ב־Journal of Affective Disorders מצאו כי טיפול באור לבן חזק (10,000 לוקס) שיפר באופן משמעותי את מצב הרוח של מטופלים הסובלים מדיכאון עונתי (Terman et al., 2006).

גם לחושך מעלות משלו

עם זאת, חשוב להבין שהחושך אינו בהכרח אויב. להיפך – החשכה מאפשרת עיכול רגשי, מנוחה והתכנסות. בחברות רבות בעולם, במיוחד בצפון אירופה ובקהילות מסורתיות, ישנה הערכה עמוקה לחושך כמרחב רגשי. המדורות, הנרות, הטקסים והשירים הרכים – כולם מבטאים ניסיון אנושי עתיק להתמודד עם החושך לא באמצעות הדחקתו, אלא על ידי החייאתו.

בפינלנד למשל, שבה החורף כולל שעות אור ספורות בלבד, מצאו תושבים דרכים יצירתיות להתמודד עם האפלה: סאונות חמימות, תאורה ביתית בגווני זהב, ארוחות משותפות וקהילה פעילה – גם כשבחוץ שורר חושך כמעט מוחלט. ד"ר טימו פרטונן מאוניברסיטת הלסינקי מציין שדווקא קבלה תרבותית של החושך כמצב טבעי, ולא כבעיה שיש להילחם בה, תורמת ליציבות רגשית.

החיים המודרניים, המרובים באור מלאכותי וזמני מסך בלתי נגמרים, פוגעים לעיתים באיזון העדין שבין אור וחושך. אך ישנן דרכים פשוטות לשחזר את המחזוריות הבריאה: חשיפה יומית לאור שמש טבעי, במיוחד בשעות הבוקר, שימוש מושכל במנורות אור לבן טיפוליות, עמעום האורות בלילה, הקפדה על שינה בחושך מלא – והכי חשוב, חיפוש אחר רגעים קטנים של אור רגשי – שיחה טובה, התבוננות לאור נרות ותפילה מעומק הלב באורה של מנורה קטנה, אלו דברים שהחושך יכול להעצים.

האור, כמו רכבת ישנה החורצת את הערפל בפנס בודד, אינו צריך להיות עוצמתי כדי לשנות משהו. לפעמים די בקרן אחת, באדם אחד, ברגע אחד – כדי להעיר אזור שלם בנפש. לא כדי לגרש את החושך – אלא כדי להתקיים לצידו.

