מחקרים מתחום הפסיכולוגיה בעשור האחרון מגלים כי האישיות שלנו ממשיכה להתפתח ולהשתנות גם בבגרות. במחקר רחב היקף נמצא כי אנשים נוטים להתחזק בתכונות כמו ביטחון עצמי, חום רגשי, שליטה עצמית ויציבות רגשית ככל שהם מתבגרים.

למרות שהשינוי בדרך כלל מתרחש בהדרגה ולרוב יהיה מתון, מדענים מסכימים כי ניתן לשנות תכונות אישיות מסוימות בעזרת מאמץ והתמדה. כלומר, לא מדובר במהפך אישי דרמטי, אלא בשינויים קטנים ומשמעותיים שניתן להשיג דרך תרגול ופעולות מחושבות.

חוויות חיים גדולות כמו סיום לימודים, עבודה ראשונה, זוגיות, נישואין או גירושין - כל אלו משפיעים במיוחד על שינויי אישיות. למשל, חוויות אלה עשויות לעודד ביטחון עצמי או לשפר יכולות חברתיות, בהתאם לאופן שבו אנו מגיבים להן.

אולגה חזאן, כתבת מוערכת ב-The Atlantic, הרגישה שהיא תקועה בדפוסי חרדה וחיפשה כלים לשנות זאת. היא תיעדה את מסע השינוי האישי בספרה "Me, But Better" ומצאה שגישה פעילה ומחקרית מאפשרת לכל אדם לשנות צדדים מסוימים באישיות לאורך זמן. לדבריה, גם אם לא נהפוך לאנשים חדשים, בהחלט ניתן להתקרב לאישיות שהיינו רוצים שתהיה לנו - אם רק נשים דגש על עבודה חוזרת ותרגול.

ממצאים מעניינים מהמחקר של חזאן מדגישים כי אנו נוטים לחשוב שלא ניהנה מפעולות שאינן "טבעיות" לאישיות שלנו, אך מחקרים מראים שכאשר אנשים מופנמים מתנסים בהתנהגויות מוחצנות, הם מרגישים שמחים יותר ואפילו חשים שהם נאמנים לעצמם.

אז איך אפשר להתחיל? חזאן מציעה שלושה טיפים פרקטיים:

לרצות להפוך למוחצן יותר? הירשמו לפעילות קבועה כמו חוג, מועדון קריאה או כל מסגרת בלתי תלויה בלו"ז שלכם, אשר תגרום לכם להגיע שוב ושוב ולפגוש את אותה קבוצת אנשים.

אם ברצונכם להפחית חרדה או נוירוטיות, התחילו לתרגל מדיטציה.

לשיפור מצפוניות ומשמעת עצמית, קישרו משימות משעממות ומעיקות למטרות גדולות ומשמעותיות יותר - לדוגמה, אם אתם שונאים לסדר את השולחן, זכרו שזה יעזור לכם לעבוד בצורה יעילה על הפרויקט החשוב לכם.

לסיכום, איש אינו מחויב להישאר עם דפוסי חשיבה או התנהגות קבועים שאינם משרתים אותו. קבלו את עצמכם כפי שאתם, אך זכרו - בידכם האפשרות לשנות ולפתח את דפוסי האישיות שלכם, בצעדים קטנים ומתמידים לאורך זמן.