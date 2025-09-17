רכבת ישראל ( צילום: טל הפקות וידאו )

משרד התחבורה ורכבת ישראל הודיע הבוקר (רביעי) כי לאחר שנה של עבודות חישמול מואצות, מיום שישי (26 בספטמבר) תופעלנה לראשונה רכבות חשמליות חדשות בקווי הנגב המערבי. משמעות המהלך היא קיצור של 10-20 דקות בזמני הנסיעה למרכז הארץ, הרחבת שעות הפעילות של הרכבת באמצע השבוע עד חצות, וחידוש תנועת הרכבות בימי שישי ומוצ"ש.

על פי משרד התחבורה, הרכבות החשמליות הן שקטות, מתקדמות וידידותיות לסביבה, והפעלתן תשדרג את השירות לעשרות אלפי נוסעים, ותחזק את חיבור הדרום למרכז הארץ. בנוסף, שיפור והרחבת השירות בקווים אלו יוביל לשיפור הדיוק והאמינות במערכת כולה, בזכות "תגובת שרשרת" חיובית. השינויים בזמני הנסיעות נסיעה משדרות לת"א תיארך 53 דקות בלבד (במקום שעה ו-6 דקות); נסיעה מנתיבות-לת"א 63 דקות בלבד (במקום שעה ו-17 דקות) ואופקים-ת"א 70 דקות בלבד (במקום שעה ו-28 דקות). בכיוון ההפוך (צפון לדרום) זמן הנסיעה יקוצר אף יותר ויעמוד על 51 דקות מת"א לשדרות, 61 דקות לנתיבות, ו-70 דקות לאופקים. בנוסף, יותאם לוח הזמנים של הרכבת לשעות כניסת ויציאת השבת, ויעודכנו שעות סיום ותחילת הפעילות בימי שישי ומוצ"ש. באמצע השבוע הרכבת תפעל עד חצות, בימי שישי תופעלנה רכבות עד השעה 16:00, ובמוצ"ש החל מ-21:00. שעות הפעילות של תחנות שדרות, נתיבות ואופקים, יורחבו עד לחצות (בקירוב) בימות השבוע. בימי שישי תופעלנה רכבות עד 15:00 (בקירוב) ובמוצ"ש החל מ-21:00 (בקירוב). כמו כן, יופעל קו חשמלי חדש, בתדירות של רכבת אחת מידי שעה, בין תחנות אופקים; נתיבות; שדרות; אשקלון; אשדוד עד הלום; יבנה מערב; ראשל"צ משה דיין; כל תחנות ת"א; בני ברק; ראש העין צפון; כפר סבא נורדאו; הוד השרון סוקולוב; רעננה דרום; רעננה מערב; הרצליה. בנוסף, יופעל קו בין תחנות באר שבע ואופקים, בתדירות של רכבת אחת מידי שעה. נוסעים מתחנות הנגב המערבי שיעדם או מוצאם תחנות באר שבע, יבצעו החלפת רכבות בתחנת אופקים ומשם ימשיכו ליעדם. כמו כן, יוארך מסלולה של רכבת אחת מידי שעה (מתוך שתיים) בקו בנימינה-רחובות. לרכבת זו יתווספו עצירות בתחנות כפר חב"ד, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון ותבוטל עצירה בתחנת לוד גני אביב. קו נתניה-באר שבע יופעל בתדירות של רכבת אחת מידי שעה, בשעות השיא בלבד, בין תחנות נתניה ורחובות בלבד. השירות לתחנות יבנה מזרח, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, נתיבות ואופקים ימשיך כסדרו או ישודרג, באמצעות רכבות בקווים אחרים. בקו בית שמש-נתניה, תתווסף עצירה בתחנת לוד גני אביב ותבוטל העצירה תחנת כפר חב"ד. בשל התקדמות עבודות החשמול המבוצעות באזור נען, יופסק זמנית שירות הרכבות בתחנת בית שמש מידי יום שישי בשעה 13:00 (בקירוב), ובמוצ"ש (בשעות הפעילות).

הרכבת בשדרות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב אמרה: "חזון 'מחברים את ישראל' מתגשם הלכה למעשה. הרכבות החשמליות שמגיעות לדרום הן חלק מהמהפכה התחבורתית שאנחנו מובילים: שירות מהיר, נגיש וירוק, שמקרב את תושבי הנגב המערבי למרכז הארץ ומחזק את החוסן הלאומי. הדרום הוא מנוע צמיחה של מדינת ישראל, והפרויקט הזה תורם לקיצור המרחקים ולחיבור הפריפריה למרכז".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן אמר: "מדובר באחת מהבשורות התחבורתיות החשובות ביותר לתושבי הדרום בשנים האחרונות. בנוסף. לקיצור זמני נסיעה, אנו מעניקים לנוסעים שירות רחב יותר, יותר שעות פעילות, וחיבוריות טובה יותר לכל חלקי הארץ. זוהי דוגמה מובהקת לחזון המשרד, שלתחבורה ציבורית זמינה, אמינה ושוויונית לכל אזרחי ישראל".

יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל, עו"ד משה שמעוני מסר: "יגעת ומצאת, תאמין. לאחר מאמצים רבים, אנו מביאים את בשורת הרכבות החשמליות לנגב המערבי ולדרום הארץ. קיצור זמני הנסיעה ושדרוג השירות ישנה את המציאות, יהדק את החיבור של הדרום עם שאר חלקי הארץ, ויבטל הלכה למעשה את המונח פריפריה בנגב המערבי".

מנכ"ל רכבת ישראל בפועל, אבי אלמליח אמר: "הבאת בשורת הרכבות החשמליות לנגב המערבי הינה חלק מהותי מתוכנית הפיתוח של רכבת ישראל בעשור הנוכחי, ובזכותה תתאפשר הרחבה, הגדלה ושדרוג של השירות הרכבתי לתושבי הדרום, אשר מחוברים כעת באופן מהיר ומדויק למרכז ושאר חלקי הארץ. ".