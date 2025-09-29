כיכר השבת
כל הפרטים

נוסעים לחג? אלו זמני הפעילות של רכבת ישראל בערב יום כיפור ולאחריו

רכבת ישראל מעדכנת כי בערב יום הכיפורים רכבות הנוסעים תופעלנה עד השעה 13:00 במתכונת מתוגברת | כמידי שנה, לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, תנועת הרכבות תחודש ביום שישי (תחבורה)

תחנת רכבת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

רכבת ישראל מעדכנת כי בערב יום הכיפורים רכבות הנוסעים תופעלנה עד השעה 13:00 במתכונת מתוגברת המבוססת על לוחות זמנים של ימי שישי בתוספת שירות רכבתי בתדירות גבוהה של שתי רכבות מידי שעה (במקום אחת מידי שעה) בקו חיפה-ת"א, וכן הפעלת שירות רכבות בקו באר שבע-דימונה.

על פי הודעת רכבת ישראל, כמדי שנה, לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, חמישי, י' בתשרי, 2.10.25. תנועת הרכבות תחודש ביום שישי 3.10.25.

כמו כן החל מיום שישי האחרון ה-26.9.25, מופעלות לראשונה רכבות חשמליות לתחנות שדרות, נתיבות ואופקים – בשורה תחבורתית משמעותית לתושבי הדרום. קוצרו זמני הנסיעה ב-10–20 דקות מהדרום למרכז הארץ.

בנוסף, הורחבו שעות הפעילות באמצע השבוע עד חצות. תנועת הרכבות חודשה במוצ"ש והוארכו שעות הפעילות בימי שישי. מופעלות רכבות שקטות, מתקדמות וידידותיות לסביבה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתחבורה ציבורית:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר