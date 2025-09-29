רכבת ישראל מעדכנת כי בערב יום הכיפורים רכבות הנוסעים תופעלנה עד השעה 13:00 במתכונת מתוגברת המבוססת על לוחות זמנים של ימי שישי בתוספת שירות רכבתי בתדירות גבוהה של שתי רכבות מידי שעה (במקום אחת מידי שעה) בקו חיפה-ת"א, וכן הפעלת שירות רכבות בקו באר שבע-דימונה.
על פי הודעת רכבת ישראל, כמדי שנה, לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, חמישי, י' בתשרי, 2.10.25. תנועת הרכבות תחודש ביום שישי 3.10.25.
כמו כן החל מיום שישי האחרון ה-26.9.25, מופעלות לראשונה רכבות חשמליות לתחנות שדרות, נתיבות ואופקים – בשורה תחבורתית משמעותית לתושבי הדרום. קוצרו זמני הנסיעה ב-10–20 דקות מהדרום למרכז הארץ.
בנוסף, הורחבו שעות הפעילות באמצע השבוע עד חצות. תנועת הרכבות חודשה במוצ"ש והוארכו שעות הפעילות בימי שישי. מופעלות רכבות שקטות, מתקדמות וידידותיות לסביבה.
