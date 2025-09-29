כל הפרטים נוסעים לחג? אלו זמני הפעילות של רכבת ישראל בערב יום כיפור ולאחריו רכבת ישראל מעדכנת כי בערב יום הכיפורים רכבות הנוסעים תופעלנה עד השעה 13:00 במתכונת מתוגברת | כמידי שנה, לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, תנועת הרכבות תחודש ביום שישי (תחבורה)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 16:47