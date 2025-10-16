פרויקט PASTORAL ( הדמיה: 3Dvision- ICR )

מהפכה שקטה אך דרמטית מלווה בשנים האחרונות את ירושלים, ומורגשת היטב כמעט בכל קצוות הבירה. בחסות תנופת הפיתוח השוטפת את העיר, משתנה גם אופי הבנייה, כשירושלים עולה לגובה – את מקום מבני השיכונים הנמוכים והישנים שהוקמו לפני עשרות בשנים, תופסים בהדרגה מגדלים חדישים ומודרניים המשנים את קו הרקיע.

הקמת המגדלים והעלייה לגובה אינם מהלך מקרי, אלא חלק מחזון שמובילה עיריית ירושלים ותכליתו להגדיל את היצע הדירות בתחומה, לחדש ולרענן את שכונותיה הוותיקות ולהתאים את מרקם החיים בהן לאתגרי המילניום השלישי. היעד הוא למתג את ירושלים כעיר שחושבת קדימה ויודעת להמציא את עצמה מחדש – מבלי לאבד את זהותה הייחודית ולשכוח את עברה. לדברי ראש העיר, משה ליאון: "העירייה פועלת לקידום מדיניות בנייה לגובה ועירוב שימושים המאפשר מתן מענה מיטבי הן לסוגיית הדיור והן לסוגיית צרכי הציבור. הרחבת היצע המגורים בשילוב בינוי מתחמי התעסוקה, התחבורה הציבורית המתקדמת בישראל והחינוך המצוין שיש בירושלים, יהפכו את העיר לאבן שואבת עבור משפחות וזוגות צעירים. אין לי ספק בכך. תהליכי בינוי הם ארוכי טווח, לוקח כמה שנים לראות את התוצאות, אך חידוש השכונות הוותיקות, הקמת הפארקים לצד הדיור ובתי ספר מתקדמים יישאו פרי תוך כמה שנים בודדות". "ירושלים בהובלת משה ליאון, ממחישה איך מבצעים פיתוח משמעותי הכולל בנייה חדשה, ציפוף ועלייה לגובה – לצד שמירה על צביון השכונות הוותיקות", מנתח אוהד דנוס, הבעלים של משרד דנוס-להט וראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. לדבריו, "השילוב בין הישן והחדש הוא מה שמייחד את ירושלים, הוא כרטיס הביקור שלה – והיישום המוצלח בפועל, שמרים את העיר. אנו רואים את האפקט בהיבט הנדל"ני, עם מחירים שמטפסים – אבל לא רק. גם בערכים של תרבות, בילוי ופנאי, ירושלים מתפתחת בכיוון יפה". ש מדירת ארעי לדירת קבע: שיחת חג על הפסיכולוגיה שמשתקת את שוק הנדל"ן יוסי ברגר | מקודם למקסם את היתרונות הפוקוס מופנה כעת אל דרום-מערב ירושלים, שם מתיחת הפנים לשכונות הוותיקות כבר מתורגמת לרמת השטח, עם שורה של פרויקטים העתידים לשדרג האזור מקצה לקצה. דוגמה מייצגת מספק PASTORAL מבואות עין כרם של חברת ICR: פרויקט מגורים פורץ דרך, שממזג בין טבע ואורבניות, בין מסורתי ומודרני – ועתיד לייצר חווית מגורים ייחודית.

מדובר בפרויקט משנה מציאות באזור, לא פחות – כשמיקומו האסטרטגי על צלע הר, בתפר שבין שכונת קריית היובל לבין שכונת עין כרם, מאפשר למקסם את היתרונות שמציעה הסביבה. המשמעות: נוף פתוח לעין כרם הציורית ולירוק של יער ירושלים, אוויר הרים צלול וחיבור מושלם לטבע. פה זה לא נגמר. ריאות ירוקות, פארקים ומדשאות – ובהם פארק האסבסטונים, פארק עירוני המשתרע על פני 200 דונם עם אגם מלאכותי, מתקני ספורט ופינות משחק, שבילי הליכה ורכיבה – כמו גם גן 'המפלצת', המזוהה עם מגלשות הענק ונחשב לאחד מסמלי האזור – הם רק חלק ממה שמצפה לדיירים ממש מתחת לבית.

חווית מגורים פורצת דרך ( צילום: הדמיה: 3Dvision- ICR )

"במורדות עין כרם מוקם מתחם מגורים יוקרתי ומודרני", מתאר אדריכל יוני שקד, ממשרד גיא איגרא-יונתן שקד אדריכלים, האמון על תכנון פרויקט PASTORAL. "מיקום הפרויקט על צלע ההר, מדבר בעד עצמו. כדי לגשר על פערי הטופוגרפיה בין הרחובות ברזיל והנטקה בהם נמצא המתחם – נדרשנו לייצר בנייה מדורגת, שתאפשר לדיירים בכל אחד מהמגדלים ליהנות מאיכויות הנוף. מעבר לזה, מתאפיין המתחם בהשקעה גדולה בשטחים המשותפים ובמרחב הציבורי, כולל רחבות תצפית גדולות בין הבניינים. הפרויקט מבטא ומיישם את הטוב של ירושלים, ומתכתב עם תהליכי ההתחדשות שעובר האזור".

"בתכנון, הקפדנו על מנעד רחב של דירות, כך שכל משפחה תוכל למצוא את הדירה המתאימה לה בצורה מיטבית", מוסיף האדריכל שקד. "הרצון הוא לבנות כאן קהילה, לייצר הווי בין הדיירים. חשוב גם להדגיש את הדיאלוג המוצלח עם ICR והעירייה המקומית, שסייע לנו לתכנן פרויקט שיהיה שונה ואחר מכל מה שהכרנו פה".

התמהיל מורכב מדירות 7-2 חדרים, לצד מיני-פנטהאוזים, פנטהאוזים ודירות גן.

והמחירים?

החל מ-2.5 מיליון שקלים לדירת 2 חדרים, החל מ-3.5 מיליון שקלים לדירת 3 חדרים, החל מ-4.1 מיליון שקלים לדירת 4 חדרים, והחל מ-4.5 מיליון שקלים לדירת 5 חדרים. מחירי המיני-פנטהאוזים והפנטהאוזים מתחילים ב-8 מיליון שקלים. על הבאאז סביב הפרויקט, ניתן ללמוד מכך שכמחצית מהדירות כבר נמכרו.

אישור הבנייה כבר התקבל, כשהעבודות בשטח צפויות לצאת לדרך בחודשים הקרובים. כפי שהדגיש האדריכל שקד, פונה הפרויקט במוצהר לציבורים רחבים: משפחות צעירות, חילונים, מסורתיים ודתיים לאומיים, משפרי דיור ומצמצי דיור, ירושלמים תושבי השכונות הסמוכות וירושלמים ממעגלים רחוקים יותר, וכן רוכשים מיישובים מחוץ לעיר, תושבי חוץ ועולים חדשים. אוכלוסייה נוספת אליה מכוון הפרויקט היא רופאים וחוקרים מהמרכזים הרפואיים הדסה עין כרם ושערי צדק. בנוסף, חשוב להזכיר את קהל המשקיעים, שגם הוא כבר מיהר להבין את הפוטנציאל הטמון בפרויקט.

פלוס נוסף בפרויקט PASTORAL נוגע לפן התחבורתי: מתחת לפרויקט ניצבת תחנת רכבת קלה, כמו גם קווי אוטובוס למגוון יעדים ברחבי העיר. למתניידים בתחבורה הציבורית, נגישות נוחה לצירים מרכזיים כגון כביש בגין וליציאה מירושלים.

"עין כרם היא מהשכונות המבוקשות בירושלים – בזכות אופי כפרי, היסטוריה עשירה וניתוק מהעיר הסואנת", מסביר השמאי דנוס. "יחד עם זאת, השכונה נמצאת במרחק נסיעה קצר ממגוון מוקדי בריאות, תעסוקה, קניות ובילוי – כגון קניון מלחה והארנה, אצטדיון טדי, פארק ההיי-טק הגן הטכנולוגי במלחה, וכמובן בית החולים הדסה עין כרם. מיזמי הבנייה וההתחדשות העירונית – בין היתר בקריית היובל ובמלחה – ישדרגו וישביחו את הסביבה, ימשכו אליה אוכלוסיות חזקות, עניין שייתן את אותותיו גם על רמת המחירים. במבט קדימה, אני מאמין שעין כרם וקריית היובל יהיו מהעוגנים החשובים של ירושלים המתחדשת".

חוסן, מיומנות, ניסיון

השורה התחתונה ברורה: פרויקט PASTORAL במורדות עין כרם מייצר מתחם מגורים הוליסטי – המשלב לייף סטייל מוקפד, הרמוניה השואבת השראה מהטבע שסביב, ו-hospitality כמו בחופשה שלא תרצו שתיגמר.

מאחורי הפרויקט עומדת כאמור ICR – מהחברות החזקות במשק. החברה זוכה להערכה מצד המערכת הבנקאית ומיזמי הבנייה עליהם היא אמונה (ובהם גם למעלה מ-50 פרויקטים בהתחדשות עירונית), מלווים על ידי הבנקים הגדולים בישראל. חברת ICR נמצאת בבעלות משותפת של שתיים מקבוצות הנדל"ן הבכירות בישראל: קבוצת ישראל קנדה, העוסקת בייזום, ביצוע והשבחה של נכסים בישראל ובעולם; וקבוצת ORC, המתמחה ברכישת נכסים מניבים, השבחתם וניהולם, ופועלת לייזום פרויקטים משולבים למגורים, מסחר ומלונאות.