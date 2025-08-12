שכונת קטמונים - השכונה הבאה שהולכת להתפוצץ בירושלים ( צילום: Midjourney )

מדובר בעשר דירות בלבד, שנרכשו עוד בשלב ה־Pre Sale, כשהפרויקט עדיין "מתחת לרדאר", במחיר נמוך בכ־300,000 ₪ ממחיר השוק, ובתנאי תשלום חסרי תקדים: 10% בלבד בעת החתימה, ואת ה־90% הנותרים בעוד 3–5 שנים – בלי הצמדה למדד.

העסקה הזו היא לא צירוף מקרים, אלא חלק מהשיטה של ארויה נדל"ן – חברה שמתמחה באיתור עסקאות נדל"ן חכמות בשלבים המוקדמים ביותר. מאחורי החברה עומד ברוך בנארויה, מהנדס בניין ומתכנן פרויקטים לשעבר ברשויות המקומיות, שגילה את הפוטנציאל האדיר של שוק הנדל"ן בזמן שעבד כיועץ משכנתאות.

"בתור יועץ משכנתאות ראיתי שאנשים מתמקדים רק בהקטנת ההלוואה," מספר בנארויה, "אבל הבנתי שאפשר להשתמש במשכנתא בצורה חכמה יותר – ככלי להשקעה ולצמיחה כלכלית." כך נולדה ארויה נדל"ן, עם מטרה אחת ברורה: להגדיל את ההון של הלקוחות באמצעות השקעות נדל"ן מושכלות.

איך זה עובד בפועל?

החברה פונה ישירות ליזמים כבר בשלבי התכנון, רוכשת כמות דירות בכוח קנייה מרוכז, ומשיגה הנחות משמעותיות – לעיתים מאות אלפי שקלים פחות ממחיר ההשקה. ברוך וצוותו לא מסתמכים על תחושות בטן: הם בוחנים כל פרויקט לעומק – תכניות פיתוח עירוניות, איכות היזם, מיקום, ותמהיל הדיירים – ורק אם הוא עומד בכל הקריטריונים, הוא מגיע ללקוחות.

"היתרון שלנו הוא בשילוב בין כוח קנייה גדול לידע הנדסי," מסביר בנארויה. "זה מאפשר לנו לזהות פרויקטים איכותיים עם פוטנציאל עליית ערך אמיתי, ולסנן את מה שלא באמת כדאי."

למה דווקא קטמונים?

השכונה נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות עירונית מואץ, עם פרויקטים חדשים, קרבה למוקדי ביקוש, ובעיקר – מיקום אסטרטגי על קו הרכבת הקלה. עם שכונות יוקרה מסביב ועליית מחירים צפויה, הכניסה היום לשוק בקטמונים היא צעד חכם למי שרוצה ליהנות מהשבחת ערך משמעותית בשנים הקרובות.

הזדמנות שלא תחזור

עם הון עצמי התחלתי של כ־228,000 ₪ בלבד, ניתן להבטיח דירה חדשה בירושלים בתנאים יוצאי דופן – עסקה שמתאימה גם למשקיעים וגם לרוכשי דירה ראשונה.

עשר דירות בלבד – והביקוש כבר כאן!