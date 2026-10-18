קריית גת עוקפת את תל אביב וירושלים; רייסדור בלב תנופת הבנייה

קריית גת ממשיכה להפתיע את שוק הנדל״ן הישראלי: מנתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי העיר דורגה במקום הראשון בישראל במכירת דירות חדשות בחודשים יוני–אוגוסט 2026, כשהיא מקדימה את תל אביב, ירושלים, חיפה ופתח תקווה. הנתונים מציבים את קריית גת בחזית שוק הדיור החדש בישראל וממחישים את היקפי הבנייה והשיווק המתפתחים בעיר.

על פי הנתונים, בתקופה זו נמכרו בקריית גת 1,044 דירות חדשות, לעומת 878 דירות בתל אביב, 445 בחיפה, 424 בפתח תקווה ו־400 בירושלים. מדובר בנתון בולט במיוחד עבור עיר שעד לפני שנים לא רבות לא נמנתה עם מוקדי הבנייה המרכזיים בישראל, וכיום נמצאת בעיצומה של אחת מתנופות הפיתוח המשמעותיות בדרום הארץ.

היקף המכירות הגבוה מיוחס בין היתר לשיווק מרוכז של דירות מוזלות במסגרת תוכנית ״דירה בהנחה״. לצד זאת, הנתונים משתלבים במגמת הפיתוח הרחבה של קריית גת, הכוללת תוכניות להקמת עשרות אלפי יחידות דיור חדשות, לצד הרחבת תשתיות התחבורה, המסחר והתעסוקה.

בין החברות הבולטות הפועלות במסגרת תנופת הבנייה בעיר נמצאת קבוצת רייסדור שבבעלות היזם יקי רייסנר, המקדמת יחד עם חברת שבירו את פרויקט המגורים הגדול ״משכנות שיר״ ברובע ״מערבא״ שבמערב קריית גת. במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות מתוכננות כ־2,500 יחידות דיור, בתמהיל מגוון המותאם לצורכי המשפחה החרדית מדירות 3 עד דירות גן וגג מפוארות.

הפרויקט מוקם כחלק מרובע ״מערבא״, המתוכנן לכלול כ־7,500 יחידות דיור לציבור החרדי, לצד מעטפת רחבה של מוסדות תורה וחינוך, בתי כנסת, מקוואות, שטחי מסחר ושירותי קהילה. הרובע נבנה כחלק מתוכנית הפיתוח הגדולה של קריית גת, שבמסגרתה מוקמות ומתוכננות שכונות מגורים חדשות לאוכלוסיות שונות.

עבור רייסדור, הפעילות בקריית גת מהווה נדבך משמעותי בהתרחבותה בשוק הנדל״ן. החברה, המזוהה לאורך השנים עם ייזום ובנייה לציבור החרדי, מקדמת במקביל פרויקטים רחבי היקף ברחבי הארץ בתחומי המגורים, המסחר והתעסוקה. פרויקט 'משכנות שיר' משלב את ניסיונה של רייסדור בתכנון ובניית מגורים לציבור החרדי.