האדם שישב מולי נראה כאילו הוא נושא על כתפיו הצרות את כל משקל העולם. יהודי בן חמישים. זקנו כבר הלבין, פניו חרושות קמטים של צער עמוק, והעיניים שלו... אוי, העיניים. עיניים פצועות, כבויות, עייפות כל כך, שכבר שכחו מזמן איך נראה אור של שמחה אותנטית.

הוא הביט בי, קולו רועד, ובמשך דקות ארוכות שפך את דמו ואת נשמתו על השולחן.

"עשרים וחמש שנים, מרדכי", הוא אמר לי, והדמעות חנקו את גרונו. "עשרים וחמש שנים שאני ואשתי נשואים. שנינו הגענו מבתים, בוא נגיד את זה בשפה עדינה, בתים לא הכי בריאים בעולם. לא ראינו שם בית נורמלי. לא ראינו זוגיות תקינה, לא ראינו הורים שיודעים לכבד אחד את השני, או הורים שיודעים להעניק מילה טובה, חום ויחס נאות לילדים שלהם. צעקות מטורפות, פגיעות מילוליות קשות, מכות קבועות, זה היה מנת החלק שלנו, שלי ושל אשתי, כשהיינו ילדים קטנים ואומללים".

הוא נאנח אנחה שקרעה את הלב. "והשדכן? הוא כנראה חשב שהוא גאון הדור. הוא לקח בחורה מבית קשה, לקח בחור מבית קשה, ואמר: 'הנה, זה שידוך מושלם, הם מתאימים!'. לצערנו הרב, ישנם שדכנים שזו רמת ההתאמה שהם עושים, בלי להבין את גודל האסון שהם מבשלים.

אבל אנחנו התחתנו בשעה טובה. שנינו היינו צעירים, מלאי תקווה, ובעיקר, פצועים שמשתוקקים לחיות בטוב ובנעימים. אני זוכר כמו אתמול את הדקות ההן בתוך חדר הייחוד. עמדנו שם, הבטחנו אחד לשני בדמעות שליש: 'הבית שבו אנחנו גדלנו לא יהיה הבית שלנו! אנחנו נעשה את הכל, אבל את הכל, כדי לחיות באהבה ובשלום. ואנחנו נתייחס לילדים שלנו רק בחום, בחיבוק ובהבנה'. רצינו כל כך לעצור את העברה הבין-דורית הזו של הכאב ולהבטיח סביבה מוגנת ובריאה לדור הבא."

כששתי פצצות מתקתקות נפגשות בחדר אחד

הוא עצר, לקח נשימה עמוקה, והמשיך במונולוג המצמרר: "אבל רצון טוב, שאיפות גבוהות והבטחות מרגשות, לפעמים פשוט לא מצליחים לעמוד מול פגעי המציאות. חיים שלמים בתוך בית רווי טראומות, השפלות ופחדים, נכנסים עמוק מדי לתוך הדי אן אי של האדם. זה הופך לחלק בלתי נפרד ממבנה האישיות שלו.

בחצי השנה הראשונה עוד הצלחנו להחזיק מעמד. המסיכה עבדה. החזקנו זוגיות יפה, שקטה. אבל לאט לאט, כשהשגרה התחילה, הדפוסים ההרסניים והבעיות הפנימיות שלנו התחילו לזחול החוצה. כל אחד מאיתנו הביא איתו שק מלא בחומרי נפץ. וכששמים שתי פצצות מתקתקות בתוך חדר אחד, הפיצוץ הגדול הוא רק עניין של זמן.

בלי לשים לב, כל אחד מאיתנו התחיל לגעת ולפגוע בסכמות הרגשיות העמוקות ביותר של השני. נגענו בדיוק בנקודות הכי מדממות, הכי רגישות, אלו שגורמות ללב של השני להתכווץ מכאב עצום. וכשכואב כל כך, וכשנפגעים עד עמקי הנשמה, מי שלא למד מעולם תקשורת נכונה מהי, מי שלא ראה בבית הוריו איך מדברים ומקשיבים, אוטומטית מתחיל לצעוק. וכשאתה צועק והצד השני נאטם, מתחילים לפגוע ולזרוק מילים קשות כמו סכינים. המדורה של המריבות הלכה וגדלה, כילתה כל חלקה טובה.

ובתוך הים הסוער והמטורף הזה, הבאנו לעולם שמונה ילדים מתוקים. דווקא שם, מול הילדים, השתדלנו בכל כוחנו. נתנו להם אהבה, חום, יחס מיוחד. ניסינו לבנות עבורם את הסביבה המגינה שלא הייתה לנו. אולי קצת שכחנו שילדים הם כמו רדארים עדינים; הם שמים לב לכל תנועה, לכל הרמת גבה, לקולות של השתיקה המתוחה ולקולות הרעם של המריבות במסדרון. אבל לפחות כלפיהם השתדלנו שהכל יהיה בסדר, שהם לא יחטפו את האש ישירות".

מעגל הקסמים האכזרי של הטיפול הזוגי

"אחרי חמש שנים של גיהנום", המשיך היהודי, ועיניו דמעו, "כששנינו כבר היינו חבולים ופצועים עד זוב דם מהפגיעות ההדדיות, הבנו שאנחנו חייבים עזרה. הלכנו לטיפול זוגי. הקפדנו ללכת לפגישות בקביעות, עשינו בדיוק את כל מה שהמטפל אמר לנו לעשות. והנה, נס! דברים התחילו להסתדר. התחלנו לנשום לרווחה, הרגשנו שהנה אנחנו על הגל. עברו שלושה חודשים של שקט, ואז הגיע חג הפסח. חג הפסח, שכולו עמוס בלחצים, בהכנות ובישיבה משותפת, הפך למלכודת של טריגרים רגשיים. תוך יום אחד הכל קרס. הכל חזר לקדמותו: דם ואש ותמרות עשן.

וככה, מרדכי, עברנו ממטפל למטפל במשך שנים ארוכות. הלכנו ליועצים גדולים יותר, מפורסמים יותר, "ואפילו כאלו שאמרו עליהם שהם מטפלים בעומק של הבעיות ויודעים להגיע לשורש הרגשי ולסכמות הפצועות של הנפש. והם באמת היו אנשי מקצוע מדהימים ומלומדים, אבל היום אני מבין שהבעיה לא הייתה בהם אלא בסדר הפעולות. לשבת יחד באותו חדר בשלב ההוא פשוט הציף את הפצעים של שנינו במקביל וגרם להם להתנגש. שום מטפל, מוכשר ככל שיהיה, לא יכול לבנות את הקומה השנייה של ה'ביחד' לפני שכל אחד מאיתנו בונה את היסודות שלו בנפרד. היינו חייבים קודם כל טיפול אישי, כדי שכל אחד ירפא את הילדות שלו בשקט. אבל אז לא הבנו את זה..."

והאמת, הכאב הכי גדול הוא ששנינו באמת, מכל הלב, רצינו לחיות בשלום ובאהבה! ואחרי אינספור ניסיונות כאלה, הנפש שלי כבר נקרעה לחתיכות. הנה, סוף סוף רואים אור, רואים חיבור, ואז שוב נפילה חופשית למריבות קשות. כמה שבירת לב יש בזה! בשלב מסוים פשוט התייאשנו. הפסקנו לנסות. המשכנו את החיים כמו שני זומבים; תקופות ארוכות של ניתוק ושתיקה, לא מדברים בכלל, ואז שוב מתפרצים, רבים, וחוזר חלילה. והנה אני פה אצלך היום. הנפש שלי כואבת, פצועה, ומעל הכל, עייפה. אני כבר בן חמישים. הממוצע של החיים של האדם זה שמונים שנה. מה נשאר לי? לחיות את שלושים השנים הבאות בתוך מריבות, שנאה וצעקות? מה אני יכול לעשות? מה נשאר לנו לעשות? האם יש בכלל פתרון למבוך המטורף הזה?!"

סוד החתול של רבי יונתן איבשיץ

הבטתי בו, והלב שלי בכה יחד איתו. כמה חבל, כמה ייסורים נוראיים האנשים האלו עוברים. לא די בכך שהם עברו ילדות עשוקה ומלאת סבל, גם המשך חייהם הבוגרים מלא בכאב ובאכזבה בלתי פוסקת. הזדהיתי עם כאבו העמוק בכל נימי נפשי. לא נתתי לו עצות טכניות של תקשורת, וגם לא הבטחתי לו הבטחות שווא. במקום זאת, ביקשתי ממנו להקשיב היטב לסיפור היסטורי מפורסם, סיפור שמחזיק בתוכו את המפתח המדויק להבנת הנפש שלו ושל רעייתו, סוד החתול של רבי יונתן איבשיץ

לא נתתי לו עצות טכניות, אלא ביקשתי ממנו להקשיב היטב לסיפור היסטורי מפורסם, שמחזיק בתוכו את המפתח המדויק להבנת הנפש שלו ושל רעייתו: הסיפור על רבי יונתן איבשיץ והחתול של המלך.

באולמות הארמון הציג המלך בגאווה חתול יוצא דופן. הוא עמד זקוף על שתי רגליו, לבוש בחליפת מלצרים מפוארת, וצעד באלגנטיות בין האורחים כשהוא מחזיק מגש כסף עמוס בכוסות יין יקרות בלי לשפוך דבר.

"אתה רואה, רבי יונתן?" פנה המלך בחיוך מנצח לחכם היהודי, "עם מספיק השקעה ואימון אפשר לשנות את הטבע לחלוטין! הפכתי חיה פראית לבן אדם תרבותי ומנומס".

רבי יונתן חייך בשקט. הוא לא נכנס לוויכוחים מילוליים, אלא פשוט שלף מכיסו קופסת עץ קטנה ותמימה ופתח את המכסה. מתוך הקופסה זינק עכבר קטן והתחיל לרוץ במהירות על רצפת השיש.

מה שקרה בשבריר השנייה הבא הוכיח כמה עמוק השורש הפנימי של הנפש מול המסיכות החיצוניות: בשנייה אחת, כל שנות האימון וחליפת המלצרים המפוארת נעלמו כלא היו. מגש הכסף נשמט מהידיים, כוסות היין התנפצו בקול רעש גדול, והיין האדום נשפך לכל עבר. החתול השליך מעליו את כל עולמות הנימוס, נחת על ארבע רגליו, ובשאגה חייתית החל לרדוף בטירוף חושים אחרי העכבר כשהוא קורע לגזרים את בגדיו המפוארים.

רבי יונתן פנה אל המלך ההמום, שהביט בעיניים קרועות בהריסות של אשליית חייו, ואמר לו בשקט: "אתה מבין, המלך? אפשר לאלף את ההתנהגות החיצונית ואפשר להלביש לחיה בגדים יפים, אבל שום אילוף ושום חליפה לא יכולים למחוק את הטבע האמיתי שלה. ברגע שהגירוי הנכון מגיע – הטבע תמיד ינצח את הבגדים".

"אתה מבין, אחי היקר?" אמרתי לו ברכות, "כאן בדיוק מונח השורש. ללכת לטיפול זוגי סטנדרטי במצבכם, זה בדיוק כמו הניסיון לאלף את החתול של המלך. אפשר לאלף את ההתנהגות החיצונית ואפשר להלביש לאדם מסיכות יפות של תפקוד מושלם. המסיכה הזו מחזיקה מעמד רק כל עוד הכל רגוע, סטרילי ובטוח. אבל כשהטריגר האמיתי מגיע – הטבע הפנימי והפצעים הישנים תמיד יפרצו החוצה. אי אפשר לרפא נפש דרך החלפת הבגדים שלה, שינוי אמיתי חייב לגעת בשורש.

אל תלבישו חליפות על נפש פצועה

הבטתי ביהודי היקר שישב מולי, וראיתי שהמילים נכנסו לו ישר לתוך הלב.

"אתה מבין, אחי היקר?" אמרתי לו ברכות. "אתה ואשתך הגעתם מבתים פצועים. הילדות שלכם יצרה אצלכם סכמות רגשיות עמוקות ומכאיבות של חוסר מוגנות, השפלה ופחד. "כשאתם הולכים לטיפול זוגי סטנדרטי, מה שמתמקדים בו שם זה כלים תקשורתיים וטכניקות לניהול קונפליקטים. מלמדים אתכם איך ללבוש מסכה תרבותית של תפקוד מושלם, איך לדבר בנימוס ואיך להחזיק מעמד..."

ובזמנים רגילים, בתוך חדר הטיפולים הסטרילי והשקט, זה באמת עובד! אתם מרגישים שזהו, השתניתם והכל מאחוריכם.

אבל אז מגיע רגע של לחץ, עומס או פגיעות. הרי הכל תלוי במצב הרגשי שבו אנחנו נמצאים באותו רגע מוגדר. ברגע שהמצב הרגשי רעוע והטריגר קופץ, הוא מציף בשנייה זיכרונות לא מודעים מבית אבא ואמא, ומפגיש אתכם עם כאבי עבר עצומים. וברגע שהטריגר הזה נוגע בסכמה הפצועה, בום! כל מערכת הכלים הזוגיים שרכשתם קורסת ברגע אחד. שנות האילוף החיצוניות נעלמות כלא היו, והדפוסים הישנים והפראיים של הצעקות, התקיפה והמריבות פורצים החוצה בטירוף חושים.

וכאן אני רוצה לעצור ולומר לכם משהו שיוריד לכם טון של אשמה מהלב: המגננות האלו, הצעקות, החומות שבניתם, או חוסר האכפתיות המוחלט מהכללים ברגע של הצפה, זו לא אשמתכם. זה לא אופי רע, וזה לא שאתם מקולקלים או שבורים. ההתפרצויות האלו הן בסך הכל מנגנוני הגנה הישרדותיים. זו הייתה הדרך היחידה של הילד הקטן, המבוהל והבודד שהייתם, לשרוד בג'ונגל שלתוכו הוא נולד. ככה שרדתם את הימים ההם. אבל היום אתם כבר לא בג'ונגל, ואפשר להניח את כלי הנשק הישנים.

תחשבו איזה פלא זה יחולל בבית שלכם, אם ברגע של פיצוץ כזה, במקום לראות מולכם בן זוג תוקף או אישה אטומה, תצליחו לראות מבעד למסכה את הילד המבוהל שעומד שם ומנסה להגן על עצמו מפני פצעי העבר שלו. ההבנה הזו לבדה, שבן הזוג שלי לא נלחם בי אלא פשוט כואב לו ומפחד, מולידה חמלה עצומה שמכבה את אש המריבה עוד לפני שהיא מתלקחת. אי אפשר לרפא את הנפש דרך החלפת הבגדים החיצוניים שלה! הבעיה היא לא הזוגיות שלכם, הבעיה היא הפצעים העמוקים של הילדות שעדיין מדממים בפנים ומפעילים אתכם אוטומטית ברגעי לחץ. כל עוד כל אחד מכם לא יעבור טיפול אישי עמוק שנוגע בשורש הסכמות, שמחבק את הילד הפצוע שהיה שם בבית ההרוס ומעניק לו ריפוי אמיתי, שום מסיכת תפקוד זוגית לא תחזיק מעמד ברגע האמת.