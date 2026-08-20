היצור הארסי שפולש לחופים: אלפי מתרחצים נצרבו

המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)

חיים רוזנבוים