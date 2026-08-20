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נהג משאית התמוטט ברחוב הירושלמי - הוחזר לחיים אחרי 3 שוקים חשמליים
נהג משאית בן 67 איבד הכרה ליד רכבו ברחוב חיל האוויר • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה ומתן 3 שוקים חשמליים | שב לפעום ופונה במצב קשה ויציב (חדשות חרדים)דוד הכהן
גלריית ניחומים: גדולי ישראל וראשי הישיבות ניחמו את הרב פייבלזון על ביתו ע"ה
גדולי ישראל וראשי ישיבות עלו במהלך השבוע האחרון לנחם אבלים את הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון ראש ישיבת 'פתחי עולם' שישב שבעה על פטירת בתו מרת רבקה ע"ה | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
מפקדת משטרת הנשים חוסלה: צה"ל תקף את מוקד השליטה של חמאס
חיל האוויר תקף מבנה ששימש כמטה משטרת חמאס בעיר עזה | לפי משרד הפנים של חמאס, שמונה שוטרים נהרגו בתקיפה, בהם בכירים בצמרת מנגנון המשטרה, ובהם מפקד המשטרה בפועל ומפקדת משטרת הנשים (חדשות בארץ)דני שפיץ
בני ברק: ילד כבן 5 נשכח בתוך אוטובוס לוהט במשך כשעה וחצי; זה מצבו
הילד שהה באוטובוס סגור במשך כשעה וחצי בחום הכבד • כונני החירום העניקו טיפול רפואי דחוף | פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה (חדשות חרדים)שאול כהנא
פטור הדדי מוויזות: זו המדינה האטרקטיבית לטיולים שמתקרבת לישראל
שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם פטור הדדי מאשרות עם קולומביה • ההסכם ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים, ב-1 בספטמבר | צעד דיפלומטי משמעותי בין המדינות (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
באוסטרליה חשפו: כך חברה בבעלות ישראלית שדדה מיליונים מאלפי קורבנות
תחקיר חושף רשת הונאות השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב • פיתתה אלפי קורבנות באוסטרליה באמצעות כתבות מזויפות והבטחות כזב | זה הישראלי שעומד במרכז החקירה (בעולם)בני סולומון
"הרב אלישיב נמצא פה"; הגר"י זילברשטיין פרץ בבכי בהלוויית גיסתו ע"ה | צפו בתיעוד
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים