שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם פטור הדדי מאשרות עם קולומביה • ההסכם ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים, ב-1 בספטמבר | צעד דיפלומטי משמעותי בין המדינות (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל