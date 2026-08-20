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נהג משאית התמוטט ברחוב הירושלמי - הוחזר לחיים אחרי 3 שוקים חשמליים
נהג משאית בן 67 איבד הכרה ליד רכבו ברחוב חיל האוויר • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה ומתן 3 שוקים חשמליים | שב לפעום ופונה במצב קשה ויציב (חדשות חרדים)דוד הכהן
מפקדת משטרת הנשים חוסלה: צה"ל תקף את מוקד השליטה של חמאס
חיל האוויר תקף מבנה ששימש כמטה משטרת חמאס בעיר עזה | לפי משרד הפנים של חמאס, שמונה שוטרים נהרגו בתקיפה, בהם בכירים בצמרת מנגנון המשטרה, ובהם מפקד המשטרה בפועל ומפקדת משטרת הנשים (חדשות בארץ)דני שפיץ
בני ברק: ילד כבן 5 נשכח בתוך אוטובוס לוהט במשך כשעה וחצי; זה מצבו
הילד שהה באוטובוס סגור במשך כשעה וחצי בחום הכבד • כונני החירום העניקו טיפול רפואי דחוף | פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה (חדשות חרדים)שאול כהנא
פטור הדדי מוויזות: זו המדינה האטרקטיבית לטיולים שמתקרבת לישראל
שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם פטור הדדי מאשרות עם קולומביה • ההסכם ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים, ב-1 בספטמבר | צעד דיפלומטי משמעותי בין המדינות (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
באוסטרליה חשפו: כך חברה בבעלות ישראלית שדדה מיליונים מאלפי קורבנות
תחקיר חושף רשת הונאות השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב • פיתתה אלפי קורבנות באוסטרליה באמצעות כתבות מזויפות והבטחות כזב | זה הישראלי שעומד במרכז החקירה (בעולם)בני סולומון
"הרב אלישיב נמצא פה"; הגר"י זילברשטיין פרץ בבכי בהלוויית גיסתו ע"ה | צפו בתיעוד
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
כמו גונבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע
תייר השאיר את החולצה הרטובה לייבוש בווייטנאם והלך לישון. בבוקר גילה נחיל של נמלים שחורות שקפצו לקחת משהו מאד ספציפי (חדשות בעולם)דני שפיץ