צה"ל ושב"כ תקפו והשמידו: זה מה שנמצא במחסנים ברחבי עזה | צפו

מבזקים נוספים
עם מקל ארוך באישון ליל; כך קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו
חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)קובי רוזן
צה"ל ושב"כ תקפו חמישה מחסני נשק ואתר שיגור של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ברצועה. המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
בעיר הדרומית: חסיד בעלזא בן 59 נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים
הולך רגל חרדי בן 59 נפגע בתאונה ברחוב חטיבת הנגב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני (חרדים)שאול כהנא
״הפעם לוקחים אחריות״: מפלגת ׳הציבור החרדי׳ השיקה את קמפיין הבחירות
יו״ר מפלגת ׳הציבור החרדי׳, מוטי לייטנר: ״החברה החרדית ניצבת בפני איום קיומי; הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כמדיניות – והפכו אותנו לציבור הנרדף והמושמץ במדינה״ (חרדים)אסף מגידו
ירי מטווח אפס: הציד שמסעיר את ארה"ב
מה שנראה כמו סצנה של יחידת קומנדו הפך לכלי עבודה של ביולוגים: מסוקים, רשתות וחיצי הרדמה במרדף להציל את חיות הבר (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרוזים בדרום סוריה מארגנים שיירת תמיכה בישראל עם דגלים
דרוזים באזור א-סווידאא' בדרום סוריה ארגנו שיירת תמיכה בישראל שכללה הנפת דגלי ישראל רבים. השיירה נועדה להודות לישראל על תמיכתה בהם מול אנשי נשיא סוריה אחמד א-שרע, שטבחו בדרוזים ביולי אשתקד. חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של הדרוזים באזור, הצהיר: "אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל. גם היסטורית".קובי אטינגר
נתניהו: צה"ל ריבון ביהודה ושומרון, לקיחת חוק לידיים פוגעת במשימות
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואחראי ליישום החלטות הדרג המדיני. לדבריו, לקיחת חוק לידיים, במיוחד על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריעה לצה"ל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה.כיכר השבת