מבזקים נוספים
טורנדו קטלני בצרפת: עשרות נפצעו, מאות בתים נהרסו - והמצב עלול להחמיר | תיעוד מטורף
סופת טורנדו עוצמתית פגעה בכפר פומאס שבדרום צרפת • 39 נפצעו, 15 אושפזו ושניים במצב קשה | 'חצי הכפר נהרס' (בעולם)כיכר השבת
כ"ץ מהחרמון: "אנחנו כאן ולא נזוז" • איום חד על דמשק ואנקרה
שר הביטחון ערך ביקור היסטורי בכתר החרמון שבסוריה • העביר מסר ישיר לנשיא סוריה: "כשאתה מתעורר בארמון ורואה את צה"ל למעלה - תדע שאנחנו כאן" | "פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס" (צבא וביטחון)ב. ניסני
תרעידו את תל אביב בתורה: רבה של מגדל העמק הלהיב את בחורי 'יסודות ציון'
לרגל פתיחת זמן אלול הגיע הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'יסודות ציון' בלב תל אביב | בדבריו עורר הרב את התלמידים והרחיב בחובת השעה, תוך שהוא מעודד אותם להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בעוז ובשמחה | בסיום השיחה עברו התלמידים להתברך לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
הונאת ענק בבילינסון: מתחזים ניצלו מטופלת וגבו ממנה כספים
גורמים חיצוניים התחזו לצוות רפואי של בית החולים • הבטיחו טיפולים למטופלת בחו"ל וגבו כספים במרמה | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי ישראל
מהפך במודיעין עילית: שנאי חדש הותקן תוך 24 שעות
יממה אחת לאחר הסיור המשותף, חברת החשמל התקינה שנאי נוסף בשכונת ברכפלד • העירייה תפעל להסרת מבנים החוסמים את תחנת החשמל | פתרון מהיר לאחר תקלות חוזרות (חדשות חרדים)קובי ישראל
"החברה החילונית נמצאת בהתאבדות, אין לה קיום": המסע של תמיר דורטל
מעבר לדיונים על בית המשפט העליון ורסיסי מפלגות בימין, הפעם הפודקאסטר תמיר דורטל יושב לדבר על הבית פנימה. בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא נפתח לשיחה על המורכבות שבמוסד הנישואין, ומספר בגילוי לב על התיקון העמוק שעשה ביחסיו עם אמו סביב שולחן האוכל | באיזה רגע בחיים החליט לעשות את הצעד לעבר שמירת מצוות, ולמה הוא משוכנע שהחברה החילונית נמצאת בדרך ללא מוצא? | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
טרגדיה נוראית: התינוקת שאימה נהרגה בתאונה - נפטרה אחרי 6 שבועות
התינוקת הדר כהן ע"ה נפטרה בבית החולים אסותא באשדוד • אימה צופיה כהן ע"ה נהרגה בתאונה חזיתית לפני 6 שבועות | הפעוטה חולצה בניתוח קיסרי חירום וכעת דווח שלמרבה היגון והצער היא נפטרה (חרדים)דוד הכהן
דרמה במודיעין עילית: סניף הדואר פונה לאחר שהתקבלו מעטפות חשודות
חבילה עם חומרים נוזליים העלתה חשד בסניף הדואר במודיעין עילית • לוחמי האש בידדו את הזירה ופינו את הסניף | צוותי ניטור חומרים מסוכנים פועלים במקום (בארץ)קובי ישראל