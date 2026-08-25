רבה של העיר העתיקה בירושלים, הגאון רבי אביגדור נבנצל, שיצא במכתב חריף נגד תפילה משותפת ליהודים ונוצרים בכותל המערבי, מפרסם מכתב הבהרה חד משמעי, שבו הוא מבקש שלא לעשות כל שימוש במכתבו הקודם ומחזק את ידי רב הכותל (חרדים)

חזקי שטרן