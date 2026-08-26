לא ברור איך דבר כזה קורה, אבל רכב שנהג ברחובות לוס אנג'לס סיים את מסלולו כשהוא מרחף באוויר מעל סילון מים של ברז כיבוי אש | הגולשים אהבו - צפו בתיעוד (מעניין)

כיכר השבת