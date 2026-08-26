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הרביעי בגודלו במדינה

להבות עד לב השמים: אוקראינה פצחה במתקפה דרמטית על בית זיקוק רוסי - כך זה נראה

אוקראינה תקפה הלילה את מפעל הזיקוק הרביעי בגודלו ברוסיה | לאחר מתקפת כטב"מים מוצלחת, אתר הזיקוק נצפה כשהוא עולה בלהבות (בעולם)

שרפת ענק פרצה בבית הזיקוק לנפט NORSI בעיר קסטובו שבמחוז ניז'ני נובגורוד ברוסיה, במהלך הלילה בעקבות דיווחים על תקיפת כטב"ם.

הדיווחים התבססו על ערוצי טלגרם מקומיים ותיעודים שהועלו לרשת. בית הזיקוק של חברת לוקאייל נחשב לאחד ממתקני עיבוד הנפט וייצור הבנזין החשובים ביותר ברוסיה.

​טרם הופעת הדיווחים על השרפה, תושבים באזור קסטובו דיווחו על התרעה אווירית ועל תנועת כטב"מים בשמיים. זמן קצר לאחר מכן, ערוצי מעקב החלו לפרסם תמונות וסרטונים של תושבים מקומיים המציגים להבות העוטפות את בית הזיקוק. העיר קסטובו ממוקמת במרחק של כ-800 קילומטרים מגבול אוקראינה.

​מתקן NORSI הוא בית הזיקוק הרביעי בגודלו ברוסיה והשני בהיקף ייצור הבנזין, והוא מעבד כ-15 עד 17 מיליון טון מטרי של נפט גולמי בשנה. כמו כן, הוא מייצר ביטומן, סולר ודלק תעופה המשמשים את הכוחות הרוסיים.

​אוקראינה תקפה את בית הזיקוק שוב ושוב במהלך שנת 2026, כולל תקיפות ב-5 באפריל, 20 במאי, 24 ביוני ו-2 ביולי, שחלקן אף השביתו יחידות ייצור במקום.

אוקראינה ממשיכה לפגוע באתרים לייצור ועיבוד נפט וגז ברוסיה במטרה להפריע לפעילויות שמממנות ומזינות את המלחמה.
מלחמת רוסיה-אוקראינהבית זיקוק

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