"הרגשתי בודדה": ראש ממשלת יפן חשפה חבר מפתיע

בנו של ראש הממשלה פרסם אזהרה חריפה למפלגת עופר וינטר • "מתמטית לא יכול להיות תרחיש אחר מלבד ממשלת איזנקוט-גולן-עבאס" | "תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את אוסלו" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי