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מבזקבלעדי לרגל ההילולא | יתגדל ויתקבל

"50 שקים של כתבי יד; מי שסירב להחזיר אותם נדרס למוות": סודות כתביו של ה'בן איש חי' - נחשפים

הרב יוסף חיים מזרחי, שהוציא לאור למעלה מ-60 מספריו של מרן ה'בן איש חי' זיע"א, בשיחה נדירה עם יוסי עבדו לרגל ההילולא | הם צפו בביוב של סדאם חוסיין, נבזזו על ידי שודדים והביאו קללה מצמררת על מי שניסה לסחור בהם | וגם, הגילוי המפתיע במכונת התפירה בהכוונת הבאבא סאלי, ותגובתו לחיזיון של הרב פתיה שטען כי הבן איש חי החמיר על הציבור • צפו (יתגדל ויתקבל)

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