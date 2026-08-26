זאב נגד דוב: מצלמת אבטחה ביתית תיעדה מאבק כוחות יוצא דופן

מבזקים נוספים
דחיפה מהגג או קפיצה למסקנות מוטעות? שמועות, לייקים והוצאת שם רע על מתים
הרב ד"ר ספי גלדצהלר העלה סרטון לרשת ובו קביעה כי אי-שם בשנת תרפ"ז התרחש "ניסיון התנקשות" בחייו של הראי"ה קוק זצ"ל | אך כאשר בודקים את העובדות מתגלה תמונה מטרידה על האופן שבו נכתבת היסטוריה בעידן הרשתות החברתיות | וכיצד הוא הגיב לסערה? (היסטוריה)ישראל שפירא
תינוק בן חצי שנה סבל מקוצר נשימה במשך שבועות - זה מה שהרופאים גילו
לאחר כחודש וחצי של שיעול, צפצופים, קוצר נשימה והקאות, הגיע התינוק לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד | צילום חשף חבילת סיכות מהדק בוושט, שחלקן כבר ננעצו בדופן | בהליך מורכב שנמשך כשעה וחצי הצליח הצוות הרפואי להוציא את הסיכות אחת־אחת (בריאות)קובי אטינגר
סערה בגדוד רותם: לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית
שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בעקבות הנחיה שקיבלו מרבותיהם | כלל לוחמי המחלקה קיבלו 21 ימי ריתוק, ובצה"ל נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים מתפקידי לחימה (צבא)קובי ישראל
מנסור עבאס בערבית: "לא בחרנו ביהודיות המדינה - קיבלנו זאת כדי שלא ניפסל מהבחירות"
בנט ואיזנקוט יגנו? יו"ר רע"מ מנסור עבאס חשף בפוסט בערבית את עמדתו: "יהודיות המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את הגדרת ישראל כמדינה יהודית כדי שלא ייפסלו מהתמודדות בבחירות" • בימין דורשים למנוע את התמודדותו לכנסת | התגובות לסערה הפוליטית (פוליטי)קובי ישראל
ניצחון ענק לטלי גוטליב בבית המשפט מול יאיר גולן
בית המשפט דחה את ערעורו של יאיר גולן נגד טלי גוטליב בשל חסינותה, אך מתח ביקורת חריפה על הפרסומים שקשרו אותו לפרשת הריגול (משפט)משה כהן
שמענו קולות: פירוק המחפר חשף פועל מסתורי
מה שהתחיל כרעש מסתורי מתוך כלי עבודה כבד הסתיים באימוץ חריג באתר הבניה | אפילו יצרנית המחפרים התרגשה מהסיפור ושלחה לדייר החדש ציוד בטיחות במידות שלו (חדשות בעולם)דני שפיץ
"את מוכנה למות?": האיש במסיכה שהטיל אימה על כל העיר נלכד לאחר מצוד
צעיר בן 22 שהטיל אימה על תושבי פילדלפיה עם מסכת צ'אקי נעצר בלאס וגאס | החשוד איים על אזרחים ונמלט מהמשטרה במשך שבועיים (בעולם)אריה רוזן
מי ישלוט בתאגיד? קרעי ו"כאן" מתייצבים בבג"ץ | צפו
בג"ץ דן בשאלה מי יוכל למנות מנכ"ל לתאגיד, כשהמועצה משותקת וכהונת גולן יוכפז עומדת להסתיים | צפו בשידור חי (משפט)משה כהן