מי ישלוט בתאגיד? קרעי ו"כאן" מתייצבים בבג"ץ | צפו

מבזקים נוספים
"רציתי שהילד ילמד נהיגה": התירוץ של הדוד הפלסטיני שנתן לקטין בן 15 את ההגה
שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב מקושט בכביש 60 • בהגה: קטין בן 15 שמעולם לא הוציא רישיון | הדוד שישב לידו הודה בתחקור: "רציתי שהילד ילמד נהיגה" (משטרה)קובי רוזן
"יהירות וניתוק מהציבור": ש"ס תוקפת את השופט עמית על דבריו על ניידים כשרים
סיעת ש"ס הגיבה כעת בחריפות לדברי נשיא בית המשפט העליון שטען בבג"ץ כי חרדים מחזיקים שני טלפונים | "גאים בהובלת החוק לשמירת הקומה הכשרה" (חדשות חרדים)כיכר השבת
גבר בן 60 נפצע באירוע אלימות בירושלים ופונה במצב בינוני
גבר כבן 60 נפצע הצהריים באירוע אלימות ברחוב מורדי הגטאות בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:11. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני, עם פציעה חודרת.קובי רוזן
נפצע בינוני בתקיפה בחפץ חד בקניון בבית שמש — חשוד נעצר
אירוע אלימות בין שני מעורבים בקניון בבית שמש הסתיים בפציעה בינונית של אחד מהם כתוצאה מתקיפה באמצעות חפץ חד. שוטרי תחנת בית שמש הגיעו למקום ועצרו את החשוד בתקיפה. נסיבות האירוע נבדקות.קובי רוזן
עצמאים? הבנקים יעשו הכל כדי שתדלגו על הכתבה הזו
אל תהיו פראיירים! בזמן שאתם משלמים ריביות מטורפות וכל שקל שנכנס נבלע מיד במינוס, אלפי בעלי עסקים כבר גילו את הפטנט שמעניק להם "אוויר לנשימה" - כסף פנוי, מחוץ לאובליגו הבנקאי, וב-0% ריבית. לא תקפצו על זה?נחמן שטרנהרץ
העשיר ביז'וטו כעס על ה'בן איש חי' - עד שהשר הוכיח לו שהרב צדק
היום, י"ג לחודש אלול, עם ישראל מציין את יום פטירתו של רבינו יוסף חיים זי"ע מבגדד המכונה הבן איש חי, על שם ספרו הקדוש | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד על דמותו (חסידים)ורד שאלתיאל
דחיפה מהגג או קפיצה למסקנות מוטעות? שמועות, לייקים והוצאת שם רע על מתים
הרב ד"ר ספי גלדצהלר העלה סרטון לרשת ובו קביעה כי אי-שם בשנת תרפ"ז התרחש "ניסיון התנקשות" בחייו של הראי"ה קוק זצ"ל | אך כאשר בודקים את העובדות מתגלה תמונה מטרידה על האופן שבו נכתבת היסטוריה בעידן הרשתות החברתיות | וכיצד הוא הגיב לסערה? (היסטוריה)ישראל שפירא
תינוק בן חצי שנה סבל מקוצר נשימה במשך שבועות - זה מה שהרופאים גילו
לאחר כחודש וחצי של שיעול, צפצופים, קוצר נשימה והקאות, הגיע התינוק לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד | צילום חשף חבילת סיכות מהדק בוושט, שחלקן כבר ננעצו בדופן | בהליך מורכב שנמשך כשעה וחצי הצליח הצוות הרפואי להוציא את הסיכות אחת־אחת (בריאות)קובי אטינגר