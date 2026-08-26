אל תהיו פראיירים! בזמן שאתם משלמים ריביות מטורפות וכל שקל שנכנס נבלע מיד במינוס, אלפי בעלי עסקים כבר גילו את הפטנט שמעניק להם "אוויר לנשימה" - כסף פנוי, מחוץ לאובליגו הבנקאי, וב-0% ריבית. לא תקפצו על זה?

נחמן שטרנהרץ