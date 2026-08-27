מבזקים נוספים
לקראת יום הגיוס; 'העדה החרדית' יוצאים למאבק וקוראים לציבור להפגין ולשכנע בחורים
לקראת זימונם של צעירים חרדים ללשכות הגיוס ביום ראשון הקרוב, מפרסם הבד"ץ של 'העדה החרדית' מכתב חריף: "לקרוא ולזעוק" | הציבור נקרא לצאת להפגין וללחוץ על בחורים שלא להתייצב | המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
כוכב הרשת דודי קפלר בירמץ את בנו באירוע יוקרתי בירושלים | תיעוד נרחב
תיעוד ב'כיכר השבת': כוכב הרשת דודי קפלר חגג השבוע בר מצווה לבנו יונתן, באירוע יוקרתי ומתוקשר בהפקת ברוך פרוינד, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה • צפו בתיעודים שצילמו מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן (חרדים)איציק אוחנה
פינוי מתחם אונר"א הסתיים בירי חסר תקדים | תיעוד
כוחות משולבים אבטחו פינוי מתחם אונר"א • מטח אבנים מגג המבנה סיכן את הלוחמים | ירי חי מדויק הותיר 5 פצועים (משטרה)קובי אטינגר
ביזו אותך, השפילו אותך - ושתקת? זה עיקר התשובה לפני ראש השנה
אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש! להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם! אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת | מאמר תשובה מיוחד מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
רוכב אופנוע בן 45 נפצע קשה בתאונה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה
רוכב אופנוע בן 45 נפצע הבוקר באורח קשה בתאונה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 08:00. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שר הביטחון לרמטכ"ל: לפעול מיד נגד הפרקליטה המודחת
שר הביטחון ישראל כץ דורש מראש המטה הכללי לנקוט צעדים נוקשים לשלילת זכויותיה של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, ומותח ביקורת חריפה על גרירת הרגליים של המערכת המשפטית האזרחית, בטענה שיש למצות מיידית את הדין עמה (צבא וביטחון)ב. ניסני
סעודות עם ה'בית ישראל' ושידוך הרבי מסלונים: גילויים מרתקים של הפוסק
האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ הגיע למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בחדרו שבישיבתו הרמה בבית שמש להתברך בברכת השנים | במהלך המפגש המרומם הועלו זכרונות מרתקים משנות קדם, שידוכי הגדולים והקשר ההדוק עם האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זי"ע | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
משמר הגבול מקיים תרגיל מוכנות רחב היקף ברחבי הארץ
משמר הגבול מקיים כעת תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון, בהנחיית מפקד מג"ב. במהלך השעות הקרובות צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וחירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים.קובי רוזן