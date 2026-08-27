ביזו אותך, השפילו אותך - ושתקת? זה עיקר התשובה לפני ראש השנה

על פי דיווחים דרמטיים שעולים מערוצי אופוזיציה, הצי האמריקאי מרחיב את המצור הימי האגרסיבי ומונע כעת גם תנועה פנימית של כלי שיט בתוך המים הטריטוריאליים והחופים של המדינה, במהלך שנועד למוטט סופית את כלכלת משטר הטרור בטהראן (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני