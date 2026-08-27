פינוי מתחם אונר"א הסתיים בירי חסר תקדים | תיעוד

אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש! להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם! אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת | מאמר תשובה מיוחד מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל