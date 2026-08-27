מבזקים נוספים
תיעד את הטיסה - וראה את אחיו ואשתו מתרסקים
הטייס והנוסעת המריאו לטיסה קצרה - דקות לאחר מכן האיש שתיעד צפה בהתרסקות של אחיו ואשתו (חדשות בעולם)דני שפיץ
השריר שמתאמן לבד: החוקר שיסגור את חדרי הכושר לנצח
מה אם בעתיד לא יהיה צורך להרים משקולות, לרוץ על הליכון או אפילו לצאת מהבית כדי לקבל חלק מהיתרונות של פעילות גופנית? למדענים בסין יש את התשובה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרמטכ"ל התייחס לפרשת הפצ"רית והגיב: "אני עוסק בהגנה על ביטחון ישראל" ותקף: "הקופה שלנו ריקה"
הרמטכ"ל מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת וטען להגנתו כי קופת צה"ל ריקה, אך הוא עוסק רק בביטחון ישראל; "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו" • במערכת הפוליטית מיהרו לתקוף את הבקשה החריגה של זמיר וטענו כי מדובר ב"דמי שתיקה לפצ"רית שפשעה" | הפרטים (צבא וביטחון)דוד הכהן
פועל בן 56 נפצע בינוני ממסור דיסק בעבודות שיפוצים באופקים
פועל בן 56 נפצע הבוקר באורח בינוני ממסור דיסק במהלך עבודות שיפוצים באופקים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 09:42. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלה בבטן.קובי רוזן
הרמטכ"ל מורה על העלאת כוננות ביהודה ושומרון לקראת החגים
רב-אלוף אייל זמיר הורה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת ביהודה ושומרון לאור המתיחות ותקופת החגים הקרבה. הרמטכ"ל אמר בהערכת מצב: "צה"ל מצוי בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית מאיראן, לבנון ועד עזה. אין הדממות ואין רידוד סדכ מבצעי בתקופת החגים". זמיר גם התייחס למצב התקציבי: "בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".ב. ניסני
תפיסת 13 בקבוקי תבערה ומעצר שני חשודים בשכונת אבו טור בירושלים
במסגרת פעילות למניעת אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח ירושלים, תפסו שוטרים ולוחמי מג"ב בשכונת אבו טור 13 בקבוקי תבערה, כוורות זיקוקין וחומרים דליקים. שני חשודים בני 16 ו-30, תושבי השכונה, נעצרו לחקירה. בחיפוש על גופם נמצאו סכינים.קובי רוזן
הרמטכ"ל תוקף את האוצר: "מתמודדים עם קופה ריקה בעת מלחמה"
הרמטכ"ל פרסם הודעה רשמית נגד משרד האוצר על רקע העימות בפרשת הפצ"רית: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל". הוא הוסיף: "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו! לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".כיכר השבת
"אנחנו מאבדים אותו" - ההכשרה לאנשי המקצוע שנכנסים בול ברגע הזה
הם מגיעים כשהשיחות כבר הפכו לעימותים והקשר עם הילד הולך ונעלם. הכשרה חדשה מבקשת לתת לאנשי המקצוע כלים לרגעים שבהם עצה רגילה כבר לא מספיקהחני שטיין