מוסקבה הסלימה היום (חמישי) את הרטוריקה כלפי לונדון, כאשר דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, הבהירה כי צבא רוסיה עשוי לפגוע במטרות צבאיות בריטיות הן בשטח אוקראינה והן מחוצה לו.

האיום החריף מגיע על רקע הסיוע הצבאי המתגבר שמעניקה בריטניה לאוקראינה, ומסמן נקודת מפנה מדאיגה ביחסים בין שתי המדינות.

"בריטניה חייבת לסגת מיידית מהמדיניות העוינת שהיא מובילה", מסרה זכרובה בהצהרה רשמית. לדבריה, מוסקבה רואה בסיוע הבריטי לקייב "התערבות ישירה במלחמה" ולא תהסס לנקוט בצעדים נגד מטרות צבאיות בריטיות. האיום כולל, על פי הנמסר, גם אפשרות לפגיעה במתקנים צבאיים בריטיים מחוץ לשטח אוקראינה.

המתיחות הגוברת מגיעה בעקבות ביקורו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם באוקראינה, שהיה הביקור הבין-לאומי הראשון שלו מאז כניסתו לתפקיד. הביקור נתפס במוסקבה כאות לחיזוק הברית הצבאית בין לונדון לקייב, ועורר זעם בקרמלין. מומחים ביטחוניים בריטניה כבר הציגו גורמי אזהרה לברנהאם מפני תגובה רוסית ישירה, לאור האכזבה הרוסית מהקו התקיף שאימצה בריטניה.

במקביל לאיומים הדיפלומטיים, מדווח כי במוסקבה שוקלים להגביר את עוצמת התקיפות נגד קייב ותשתיות מרכזיות בערים נוספות באוקראינה. השיקולים מגיעים על רקע מבוי סתום בשיחות השלום ותחושה בקרמלין כי יש להפגין כוח צבאי משמעותי. בקרמלין הכחישו רשמית את הדיווחים וטענו כי אין סיבה להסלמה, אך הדגישו כי כוחותיהם ממשיכים להתקדם בשטח.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קשר את ההתפתחויות לפגיעה בכלכלה הרוסית והאשים את אוקראינה ב"פתיחת תיבת פנדורה". בדבריו לטלוויזיה הממלכתית הוסיף אזהרה ישירה לבריטניה: "תהיו מוכנים לספוג תגובת נגד המגזרים הרגישים ביותר של הכלכלה שלכם".

האיום הכלכלי מצטרף לאיום הצבאי ומעיד על נחישות רוסית להגיב בכל האמצעים העומדים לרשותה.

גורמים בוושינגטון מביעים דאגה גוברת מהמתיחות בין מוסקבה ללונדון. על פי דיווחים אמריקאיים, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ערך לאחרונה ביקור חשאי במוסקבה, שבמהלכו הזהיר את הרוסים מפני כל ניסיון לבחון את נחישות נאט"ו. ההערכות בוושינגטון מצביעות על אפשרות שרוסיה תנסה לבצע תקיפה מצומצמת נגד אחת ממדינות הברית, ככל הנראה כנגד אחת מהמדינות הבלטיות.

בינתיים, גורמים אמריקאיים טוענים כי פוטין נמצא תחת לחץ גובר בעקבות יכולתה של אוקראינה לבצע תקיפות עמוק בשטח רוסיה. קארי פיליפטי, לשעבר בכירה במחלקת המדינה האמריקנית, אמרה כי הכוחות האוקראיניים הצליחו "לחדור הרבה יותר עמוק לשטח רוסיה, כולל לאזורים הסמוכים למוסקבה ולסנט פטרבורג", דבר שגורם לרוסים "להיכנס לפאניקה".