שני אחים שנעדרו והקפיצו מאות מתנדבים - אותרו ישנים מתחת לעץ

מבזקים נוספים
ילד בן 8 נפל מהקומה הרביעית בבני ברק | מצבו קשה
ילד כבן 8 נפל הבוקר מגובה של כ-12 מטרים ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק | הוא נחבל בראשו ופונה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה לבית החולים | התפללו (חדשות)קובי רוזן
בחודש הרחמים; האדמו"ר מערלוי עלה למירון והרעיד את המערה
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע האדמו"ר מערלוי לאתרא קדישא מירון יחד עם בחורי החסידות לתפילת רבים ליד ציון התנא האלוקי רשב"י | האדמו"ר התפלל תפילת מנחה וירד לפני התיבה לאמירת פרקי תהילים. לאחר התפילה ערך טיש 'לחיים' בחצר המערה, כאשר הבחורים מזמרים מניגוני מירון הידועים | בהמשך נשא האדמו"ר אמרות קודש והתעוררות לקראת הימים הנוראים, ולאחר תפילת ערבית שב למעון קודשו בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
קוף מסוג גנון ירוק הוחזק בכלוב בניגוד לחוק | כך הוא חולץ
שוטרי תחנת העיירות, בשיתוף לוחמי מג"ב ויחידת בח"מ דרום, איתרו קוף במהלך פעילות מבצעית - הקוף חולץ והועבר לטיפול במקלט הקופים הישראלי (חדשות)כיכר השבת
בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה
סרטון מאוקראינה חושף את הרגע שבו כטב"ם מתפוצץ במגרש חניה – ואישה שעמדה במרחק אפסי ניצלה בנס (חדשות בעולם)דני שפיץ
לקראת הימים הנוראים | האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע לביתר, כולם נהרו להתברך
לקראת ימי הרחמים והסליחות פקד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את העיר ביתר, שם קיבל את קהל עדתו לעצה ולברכה | כמו כן נצפו רבני העיר וראשיה לצד אישי ציבור בכירים שבאו להתברך | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לבנו של הרב נפתלי ברמן, מחשובי עסקני החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
7 הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה
פלסטינים מדווחים על 7 הרוגים בתקיפת בניין ליד צומת המסעדה התאילנדית במערב עיר עזה. לפי הנזק לבניין מדובר בסיכול ממוקד.קובי אטינגר
ילד בן 7 נפל מקומה רביעית בבני ברק — מצבו קשה
ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שנפל מקומה רביעית (כ-12 מטרים) ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה עם חבלה קשה בראש.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר
צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בחמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. באותה תקיפה חוסל גם ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל בטווח הזמן המיידי ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני