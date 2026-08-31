מבזקים נוספים
שוד דרמטי בווינה: שרשרת יהלומים בשווי 4 מיליון דולר נגנבה מהמוזיאון
שני שודדים ניפצו ויטרינה וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ב-673 יהלומים • השרשרת עוצבה עבור משפחת המלוכה המצרית | מצוד בינלאומי אחר השודדים (בעולם)קובי אטינגר
מעצר דרמטי: ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד ומרמה במיליונים
שוטרי להב 433 עצרו ראש מועצה מכהן בדרום ובני משפחתו • החשד: שוחד, הטיית מכרזים והעסקה פיקטיבית בהיקף של מיליוני שקלים (חוק ומשפט)קובי רוזן
סקר מפתיע: וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה | גוש נתניהו מתחזק
לראשונה בסקר: עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • סמוטריץ' ובן גביר נחלשים בריצה נפרדת | המפלגות הערביות מתחזקות ל-13 מנדטים (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מטפטוף לאורך החוף ועד לעומס חום קיצוני: התחזית המלאה לימים הקרובים
מגשם קל ועד להכבדה ניכרת בעומסי החום: מזג האוויר ביומיים הקרובים יהיה נוח יחסית, אך כבר ברביעי ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים בעיקר בהרים ובפנים הארץ | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
סערה בצה"ל: מאסר בפועל ל-16 לוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית
חיילי גדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בדרך לפעילות מבצעית • 5 לוחמים נשפטו ל-10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל-5 ימים | "חרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון" (חרדים)ב. ניסני
חילופי אש במזרח התיכון: ארה"ב תקפה משגרים באיראן שהגיבה בירי טילים על בסיסים אמריקאים בירדן
הסלמה במפרץ: ארה"ב תקפה משגרי מוקשים איראניים במצר הורמוז כדי למנוע פגיעה בנתיבי השיט הבין-לאומיים, ונענתה במטח טילים נרחב של משמרות המהפכה לעבר ספינות ובסיסים אמריקאיים | נשיא איראן: "לא נעמוד בחיבוק ידיים" | הנשיא טראמפ פרסם סרטון של האי חארג' באיראן כשהוא מופצץ (עולם)קובי אטינגר
צעיר בן 22 נפגע בינוני בהתנגשות בעמוד בכביש 444 סמוך לטייבה
תאונת דרכים אירעה הערב (20:38) בכביש 444 סמוך לטייבה, כאשר רכב התנגש בעמוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים מאיר צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
נתניהו אישר: הציע לוינטר להצטרף לממשלה והוא דחה
ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי נפגש עם גדעון וינטר בארבע עיניים והציע לו להצטרף לממשלה. "הצעתי לו 'תבוא אלינו ותתקבל בברכה'. הוא בחר בדרך נפרדת ואנחנו בסכנה", אמר נתניהו. לפי הדיווח, נתניהו הציע לוינטר שני תיקי שריון אך וינטר דחה. בשני הצדדים סירבו להתייחס. בינתיים, פייגלין וסמוטריץ' מאיצים את המו"מ הקואליציוני.כיכר השבת