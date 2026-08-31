ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני

הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון לפוקס ניוז כי לא יאפשר לטהראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה מאוד, אף אחד לא חטף מכה כזו" • האשים את המשטר: "הרגו 52,000 מפגינים, נכנסים לבתים ויורים באנשים" (בעולם)

יוסי נכטיגל