ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני

מבזקים נוספים
אימה בגרנד קניון: שיטפון פתאומי הרס גשרים - וסחף מטייל אל מותו | תיעוד
שיטפון עז פקד את פארק הלאומי גרנד קניון באריזונה והרס גשרי הולכי רגל • עשרות מטיילים פונו ממקום והנהלת הפארק הודיעה על הפסקת לינות בבתי המלון | גופת גבר בן 46 חולצה מנהר הקולורדו (בעולם)כיכר השבת
שוד דרמטי בווינה: שרשרת יהלומים בשווי 4 מיליון דולר נגנבה מהמוזיאון
שני שודדים ניפצו ויטרינה וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ב-673 יהלומים • השרשרת עוצבה עבור משפחת המלוכה המצרית | מצוד בינלאומי אחר השודדים (בעולם)קובי אטינגר
מעצר דרמטי: ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד ומרמה במיליונים
שוטרי להב 433 עצרו ראש מועצה מכהן בדרום ובני משפחתו • החשד: שוחד, הטיית מכרזים והעסקה פיקטיבית בהיקף של מיליוני שקלים (חוק ומשפט)קובי רוזן
סקר מפתיע: וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה | גוש נתניהו מתחזק
לראשונה בסקר: עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • סמוטריץ' ובן גביר נחלשים בריצה נפרדת | המפלגות הערביות מתחזקות ל-13 מנדטים (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מטפטוף לאורך החוף ועד לעומס חום קיצוני: התחזית המלאה לימים הקרובים
מגשם קל ועד להכבדה ניכרת בעומסי החום: מזג האוויר ביומיים הקרובים יהיה נוח יחסית, אך כבר ברביעי ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים בעיקר בהרים ובפנים הארץ | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
דונלד טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא - ישראל הייתה נעלמת ולא היה מזרח תיכון"
הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון לפוקס ניוז כי לא יאפשר לטהראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה מאוד, אף אחד לא חטף מכה כזו" • האשים את המשטר: "הרגו 52,000 מפגינים, נכנסים לבתים ויורים באנשים" (בעולם)יוסי נכטיגל
סערה בצה"ל: מאסר בפועל ל-16 לוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית
חיילי גדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בדרך לפעילות מבצעית • 5 לוחמים נשפטו ל-10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל-5 ימים | "חרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון" (חרדים)ב. ניסני
חילופי אש במזרח התיכון: ארה"ב תקפה משגרים באיראן שהגיבה בירי טילים על בסיסים אמריקאים בירדן
הסלמה במפרץ: ארה"ב תקפה משגרי מוקשים איראניים במצר הורמוז כדי למנוע פגיעה בנתיבי השיט הבין-לאומיים, ונענתה במטח טילים נרחב של משמרות המהפכה לעבר ספינות ובסיסים אמריקאיים | נשיא איראן: "לא נעמוד בחיבוק ידיים" | הנשיא טראמפ פרסם סרטון של האי חארג' באיראן כשהוא מופצץ (עולם)קובי אטינגר