עשרות מפגינים הגיעו סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר והחלו לחסום את הכביש במחאה על גיוס חרדים לצה"ל תוך עימותים עם כוחות המשטרה | תיעוד מהמהומה (חדשות)

קובי רוזן