בלב זירת המתקפות: תיעוד מרהיב מהכנת הדבש לראש השנה | צפו

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ טען כי יותר מ-100 אלף בני אדם כבר נהרגו בחיסול מפגינים באיראן. טראמפ קרא להעמיד את האחראים לדין על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

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