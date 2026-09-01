הוא לא היה חכם, לא צילם תמונות ולא התחבר לרשתות חברתיות – אבל 126 מיליון יחידות נמכרו ברחבי העולם וקיבל מעמד אייקוני בלי מתחרים (חדשו בעולם)

דני שפיץ