ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את שנת הלימודים תשפ"ז בבית הספר "בן ציון נתניהו" ברמלה ואיחל "שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי ישראל" | נשיא המדינה פתח את שנת הלימודים במועצה האזורית מטה אשר: "הוראה זה מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה" | תיעוד (בארץ)

יוני גבאי