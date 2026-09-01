מבזקים נוספים
ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את שנת הלימודים בבית ספר "בן ציון נתניהו" | תיעוד
ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את שנת הלימודים תשפ"ז בבית הספר "בן ציון נתניהו" ברמלה ואיחל "שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי ישראל" | נשיא המדינה פתח את שנת הלימודים במועצה האזורית מטה אשר: "הוראה זה מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה" | תיעוד (בארץ)יוני גבאי
126 מיליון לא טועים: הפלאפון הטיפש שאי אפשר להרוג
הוא לא היה חכם, לא צילם תמונות ולא התחבר לרשתות חברתיות – אבל 126 מיליון יחידות נמכרו ברחבי העולם וקיבל מעמד אייקוני בלי מתחרים (חדשו בעולם)דני שפיץ
פורעים הציתו מסגד בשומרון וריססו איומים נגד הכתב רועי שרון
פורעים הציתו מסגד בכפר באזריה שבשומרון • על הקירות רוססו איומים נגד הפרשן הצבאי רועי שרון ונגד שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי | במקביל, המשטרה עצרה 8 חשודים (בארץ)קובי רוזן
משרד הבריאות מבטל הנחיית הרתחת מים בשכונה בבני יהודה
משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה, לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים כעת לשתייה ולכל שימוש אחר.יוסי נכטיגל
גוטליב מתקיפה את נתניהו: "נעצת בי סכין בגב"
השרה מיקי גוטליב העלתה את הטון נגד ראש הממשלה בראיון לקול ברמה. "נתניהו נעץ בי סכין בגב, אמרתי לו את זה", אמרה.כיכר השבת
דיווח: כוח מיוחד ישראלי נחשף במערב עזה וחולץ בסיוע חיל האוויר
ערוצים עזתיים מדווחים כי כוח מיוחד ישראלי או של מיליציות המתנגדות לחמאס נחשף באזור אלכתיבה במערב העיר עזה. לאחר גילוי הכוח פרצו חילופי אש בינו לבין אנשי חמאס, ומטוסי חיל האוויר הישראלי התערבו כדי לסייע בחילוץ הכוח שנחשף.קובי אטינגר
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בהרעלת התינוקות: "מעורב באופן מכוון"
בית משפט השלום האריך ב-6 ימים את מעצר החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות תינוקות • השופט: "חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל" | החשוד יעבור בדיקה פסיכיאטרית (בארץ)קובי רוזן
החסידים חגגו; האדמו"ר השיא את נכדו עם נכדת ראש הישיבה זצ"ל
קהל רב של חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מפינסק קרלין בן לבנו הרה"צ רבי ברוך רוזנפלד, רב החסידות בברכפלד, עב"ג הכלה נינת הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, נכד לבנו הגה"ח ר' זלמן גרוסמן, בת להרב חיים דוד גרוסמן (חסידים)חיים רוזנבוים