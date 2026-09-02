על רקע החרפת הצעדים והמעצרים כנגד בני התורה, מוקם מיזם "כלא 1000" בפיקוחם הצמוד של גדולי ההוראה | הקרן תעניק מעטפת תמיכה וגב כלכלי למשפחותיהם של בני התורה הנעצרים בידי רשויות הצבא, באמצעות מודל השתתפות סמלי של הציבור | כל הפרטים (חרדים)

חיים רוזנבוים