דרמה באולם בית המשפט: השופט אישר - וסלל את הדרך לעונש מוות

מבזקים נוספים
יש אומץ: ההכרזה ה"חצופה" של זלנסקי - שהצליחה לעצבן את פוטין
נשיא אוקראינה הודיע אתמול על הסלמה במתקפות הכטב"מים, אך עשה זאת באופן שעורר את זעמו של הנשיא הרוסי | פוטין הגיב בחריפות ל"הכרזה" של זלנסקי והאשים בטרור מדינתי (בעולם)כיכר השבת
טראמפ: לא מעוניין בהסכם עם איראן, מעדיף את המצב הנוכחי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר בציוץ כי אינו מנסה לאלץ את איראן לחזור למשא ומתן. "ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך שממילא אין להם שום כוונה לכבד", כתב. טראמפ הוסיף כי הוא מעדיף את המצב הנוכחי שבו לארה"ב שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז והכלכלה האיראנית קורסת. "מתי העם האיראני כבר יקום ויילחם?" שאל.קובי אטינגר
בן גביר לליכוד: "אם לא תעבירו את גוטליב עוד היום - חלון ההזדמנות נסגר"
השר בן גביר העביר הודעת אולטימטום לליכוד: "בצעו היום את ההליכים או שאתחיל להודיע למועמדים על שיבוצם" • בעוצמה יהודית סבורים שהליכוד מנסה לסחוט עוד דברים בתמורה | האם העסקה תתממש? (פוליטי מדיני)ישי כהן
גנב רוסי תכנן להבריח דלק ולמד את הלקח
ניסיון יצירתי במיוחד להשיג דלק הסתיים במהירות באש גדולה, לאחר שהרכב שבו הוסתרו המכלים החל לפתע לבעור (חדשות בעולם)דני שפיץ
תאונת דרכים בנתיבות: 8 נפגעים פונו לבית החולים
תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 08:00 בדרך אריאל שרון בנתיבות. צוותי מד"א פינו לבית החולים סורוקה 8 נפגעים: אישה בת 41 במצב בינוני עם חבלות בפנים ובחזה, אישה בת 38 במצב בינוני עם חבלת גב, נערה בת 17 במצב בינוני עם חבלת ראש, ילד בן 7 במצב בינוני עם חבלות בראש ובאגן, ו-4 נפגעים קל.קובי רוזן
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר
חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר. לא דווח על נפגעים. צה"ל הודיע כי תקף תשתיות טרור של הארגון בתגובה לאירוע.כיכר השבת
8 פצועים בתאונת דרכים בנתיבות
תאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אריאל שרון בנתיבות הותירה 8 פצועים. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים במצב בינוני ולחמישה נוספים במצב קל. כל הפצועים פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל — אחד יורט
חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר במרחב הביטחוני. לוחמי צה"ל ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. התשתיות שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.ב. ניסני