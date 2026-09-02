שישה נוסעים חרדים נעצרו בנתב"ג - רגע לפני שעלו למטוס

מבזקים נוספים
"בכיתי במשך שעה": הפרשן תיאר בשידור את המעצר המשפיל שפתח את עיניו
הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של טראמפ, מתחרט על תמיכתו לאחר שנעצר וגורש מארה"ב. "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת" (חדשות)אריה רוזן
צה"ל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של ארגון הטרור חמאס
צה"ל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של החמאס | יחד איתו חוסל מחבל נוסף בארגון הטרור (חדשות)ב. ניסני
"נמאס לי לצעוק": הקורס שילמד אתכם להגיב אחרת - ב-49 ש"ח - אונליין
פחות צעקות, פחות מאבקים ויותר ביטחון מול הילדים - 7 שיעורים מעשיים עם כלים שאפשר להתחיל ליישם כבר בבית (הורות)חני שטיין
יש אומץ: ההכרזה ה"חצופה" של זלנסקי - שהצליחה לעצבן את פוטין
נשיא אוקראינה הודיע אתמול על הסלמה במתקפות הכטב"מים, אך עשה זאת באופן שעורר את זעמו של הנשיא הרוסי | פוטין הגיב בחריפות ל"הכרזה" של זלנסקי והאשים בטרור מדינתי (בעולם)ישראל גראדווהל
טראמפ: לא מעוניין בהסכם עם איראן, מעדיף את המצב הנוכחי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר בציוץ כי אינו מנסה לאלץ את איראן לחזור למשא ומתן. "ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך שממילא אין להם שום כוונה לכבד", כתב. טראמפ הוסיף כי הוא מעדיף את המצב הנוכחי שבו לארה"ב שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז והכלכלה האיראנית קורסת. "מתי העם האיראני כבר יקום ויילחם?" שאל.קובי אטינגר
דרמה באולם בית המשפט: השופט אישר - וסלל את הדרך לעונש מוות
טיילר רובינסון הכחיש את האישומים ברצח הפעיל הפרו-ישראלי | השופט דחה את בקשת ההגנה להסיר את עונש המוות מהשולחן | התביעה: "הוא ירה לתוך קהל בנוכחות ילדים" | ההחלטה הדרמטית סללה את דרכו של רובינסון לעונש מוות (בעולם)כיכר השבת
בן גביר לליכוד: "אם לא תעבירו את גוטליב עוד היום - חלון ההזדמנות נסגר"
השר בן גביר העביר הודעת אולטימטום לליכוד: "בצעו היום את ההליכים או שאתחיל להודיע למועמדים על שיבוצם" • בעוצמה יהודית סבורים שהליכוד מנסה לסחוט עוד דברים בתמורה | האם העסקה תתממש? (פוליטי מדיני)ישי כהן
גנב רוסי תכנן להבריח דלק ולמד את הלקח
ניסיון יצירתי במיוחד להשיג דלק הסתיים במהירות באש גדולה, לאחר שהרכב שבו הוסתרו המכלים החל לפתע לבעור (חדשות בעולם)דני שפיץ