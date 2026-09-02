עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות • "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)

משה כהן