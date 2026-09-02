מבזקים נוספים
היועמ"שית מתעקשת: הכנס לזכר מרן הגר"ע יוסף יידחה לאחר הבחירות
עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות • "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)משה כהן
תיעוד דומע; התלמידים מהציונות הדתית מיאנו להנחם על מיטת רבם ומורם זצ"ל
המונים ליוו אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר בארה"ב לאחר האירוע הרפואי הקשה שעבר, הרבי הובא למנוחות בהר הזיתים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד ענק מההלווויה, הבכי של התלמידים, ההספדים של האחים האדמו"רים והמסע ברחובות העיר | וגם, השיחה הסגורה עם הבן היחיד שמסמנת את הממשיך | סיקור ותיעוד כואב (חסידים)חיים רוזנבוים
כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה
הממשל האמריקני מגדיר אותה כאמצעי להרגעת עימותים, אבל בקליפורניה מזהירים מפני שימוש מסוכן בכפפה שמסוגלת להעביר זרם חשמלי במגע ישיר (חדשות בעולם)דני שפיץ
צוחק על כולם: גרמניה האשימה את רוסיה בפעולה דרמטית - פוטין הכחיש
ברלין הטילה את האחריות על מוסקבה בגין ניסיון תקיפה באמצעות רחפנים ממולכדים בלב גרמניה | שלושה רחפנים אותרו באזור נמל התעופה בלייפציג, אחד מהם נושא חומר נפץ | גרמניה סגרה קונסוליה רוסית ופינתה מרכז תרבות במענה לאירוע | מדובר בהאשמות חמורות של מעשה מלחמתי נגד מדינה החברה בנאט"ו (בעולם)כיכר השבת
4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית במערב איראן
ארבעה מאנשי כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית בכרמאנשאה שבמערב איראן. משמרות המהפכה במחוז פרסמו את שמות ההרוגים: רזא מוחמדי, שהראם ג'עפרי, עלירזא שכיבא וג'עפר כהריזי. הדיווח מעיד כי התקיפות האמריקאיות חרגו מאזור מצר הורמוז וכללו גם פגיעה במערך הטילים וההגנה האווירית במערב איראן.קובי אטינגר
סוער בצרפת: העובדים שבתו - בעל הבית זעם וניסה לדרוס אותם עם אוטובוס
תרבות השביתות הצרפתית הידועה לשמצה הצליחה לעצבן בוס שמצא את עצמו מול קבוצת עובדים שהכריזו על שביתה | בתגובה, הוא עלה על האוטובוס שלו - וניסה לדרוס את עובדיו | האירוע כולו תועד (בעולם)כיכר השבת
סוסים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן
תחרות הנוודים העולמיים יצאה לדרך בקירגיזסטן, עם מסורת בת מאות שנים שהפכה לאירוע נוצץ: רכיבה על סוסים, קשתים ומפל מלאכותי (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט נרצח בדרכו לסליחות: תושב עפולה נדקר בכל חלקי גופו - החשוד נעצר
גבר בן 66 הותקף בדרכו לבית הכנסת לאמירת סליחות ותפילת שחרית ונפצע קשה • חשוד בן 39 נעצר לאחר חקירה | הרקע לאירוע פלילי (בארץ)קובי רוזן